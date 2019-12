L'évacuation des débris de combustible fondu à Fukushima prévue en 2021

Cette photo prise le 31 janvier 2018 montre (de gauche à gauche) les bâtiments des réacteurs 1 à 4 et des réservoirs de stockage d'eau contaminée à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi (TEPCO) à Okuma, dans la préfecture de Fukushima. L'opérateur nucléaire de Fukushima espère utiliser les Jeux olympiques de Tokyo de 2020 comme tremplin pour doubler le nombre de visiteurs de sa centrale ravagée par le tsunami, alors qu'il cherche à nettoyer l'image de la région. Le 11 mars 2011, un tremblement de terre sous-marin a envoyé un tsunami sur la côte nord-est du Japon, faisant plus de 18 000 morts et disparus et provoquant la crise de Fukushima, le pire accident de ce type depuis Tchernobyl en 1986. - © BEHROUZ MEHRI - AFP