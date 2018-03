L'Europe veut faciliter la circulation des troupes militaires

La Commission européenne a présenté cette semaine un plan d'action pour faciliter le transport de troupes en Europe. C'est l'une des mesures reprises dans les 17 projets militaires développés en commun par 25 des 28 États membres.

Des ponts trop fragiles

Lors de la guerre froide, les routes et les ponts en Occident avaient été pensés pour transporter les marchandises mais aussi les militaires. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Certains ponts n'ont plus ni la hauteur, ni la résistance nécessaire pour soutenir des chars ou de l'artillerie lourde. C'est particulièrement vrai dans l'est de l'Europe. Alors qu'en face, les militaires russes ont une totale liberté de mouvement sur leur territoire.

Frontières administratives

Il faut cinq à six jours pour qu'un convoi de l'OTAN obtienne les autorisations nécessaires pour traverser les frontières. En temps de guerre, ça n'aide pas. La Commission européenne va donc faire une série de propositions pour lever ou tout du moins alléger les barrières bureaucratiques, réglementaires ou fiscales concernant ce genre de transport. Il s'agit ni plus ni moins que de mettre sur pied une sorte de Schengen militaire.



