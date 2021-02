L'Europe tente de résoudre le casse-tête fiscal des "Américains accidentels"

Ils sont européens et américains. Et plus européens qu’américains, car la plupart n’ont cette dernière nationalité que par accident, parce qu’ils sont nés aux Etats-Unis ou par l’un de leurs parents. Ils seraient plusieurs milliers en Belgique – peut-être 10.000 – et 300.000 en tout en Europe. Et le nombre d’Européens qui se retrouvent dans cette situation risque de croître.

Mais une loi américaine contre l’évasion fiscale joue des tours à ces "Américains accidentels". Le fisc américain, pour les contraindre à payer leurs impôts aux Etats-Unis, les prive de compte en banque en Europe. L’Union européenne prend leur situation au sérieux et met la question à l’agenda des ministres des Finances des 27 ce mardi. Pour que leur situation s’améliore, il faudra aussi que les Etats-Unis écoutent leurs requêtes.

Une loi qui rime avec Kafka

Depuis 2010, le fisc américain s’est mis à faire la chasse aux "mauvais contribuables" américains, même ceux qui ne vivent pas chez l’Oncle Sam. Et il dispose d’une arme redoutable pour cela : il peut faire d’eux des interdits bancaires. Pas de compte, pas d’emprunts…

Cette arme, c’est la FATCA, cette législation américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers. Si les banques européennes ne s’y conforment pas, elles risquent une amende de 30% sur tous les paiements qui lui sont faits aux USA.

En novembre 2018, notre collègue Bruno Schmitz avait mené l’enquête pour 7 à la Une et la situation de ces Américano-européens était un vrai cauchemar administratif. Nous avons été les retrouver 3 ans plus tard.

"Une épée de Damoclès administrative", comme le décrivait Myriam, une retraitée née à Chicago où son père travaillait à l’université. Depuis, le droit du sol américain fait d’elle une Américaine. Aux yeux du fisc américain, elle devrait déclarer ses revenus aux USA et payer des taxes, chose à laquelle Myriam n’a jamais pensé : elle n’a pas étudié aux States, n’y a jamais travaillé et n’y possède rien. Mais à la mort de son père, la banque belge où elle veut déposer sa part d’héritage lui refuse d’ouvrir un compte titres. Pas de prêt, pas de carte de crédit non plus. Un problème au quotidien qui dure depuis des années.