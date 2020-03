L'Europe tend la main à 1500 enfants migrants : coup de com' ou soutien humanitaire ?

L’Union va donc tenter le "soutien humanitaire". Une coalition de pays "volontaires" envisage de prendre en charge jusqu’à 1500 enfants migrants actuellement bloqués sur les îles grecques. C’est le gouvernement allemand qui a communiqué cette volonté, en se gardant bien de préciser les noms de pays impliqués. Si le plan se déroule comme prévu, la prise en charge concernera des enfants malades, qui ont besoin de soins, dans l’urgence. Il s’agira aussi d’enfants non accompagnés et âgés de moins de 14 ans, pour la plupart des filles.

"L’Union européenne est clairement en position de faiblesse vis-à-vis de la Turquie", analyse Vincent Eiffling, chercheur associé au CECRI, le Centre d’étude des Crises et des conflits internationaux de l’UCLouvain. "L’Europe n’a plus les moyens de lui mettre la pression. Elle n’a plus de levier pour faire plier la Turquie."

Cet après-midi, le chef de l’Etat turc viendra à Bruxelles. Recep Tayyip Erdogan aura des entretiens avec des responsables de l’Union. Il est temps de mettre les choses à plat, après le vent de panique qu’a fait souffler Erdogan sur les chancelleries européennes. Fin février, ce dernier brisait l’accord qui prévoyait que les migrants restent en Turquie. Depuis, on le sait, des milliers de migrants tentent de passer la frontière entre la Turquie et la Grèce. L'Europe vient d'ailleurs de demander, en préalable à toute aide supplémentaire au gouvernement d'Ankara, d'éloigner les migrants présents à la frontière gréco-turque. Mais l'Union a-t-elle encore la main ?

Qui en doutait encore ? Les conditions dans les camps de réfugiés, en Grèce, deviennent, chaque jour qui passe, de plus en plus précaires. Aux 38.000 migrants qui s’entassent sur les îles grecques, quelque 1700 personnes supplémentaires sont venues gonfler encore un peu plus des camps surchargés.

"On parle de 1500 personnes. Ce nombre, si on le prend comme tel, peut paraître conséquent", explique Vincent Eiffling. "Mais, plus sérieusement, c’est une goutte d’eau au regard du nombre de réfugiés qui aspirent à une vie meilleure et qui, eux, restent bloqués."

Que penser, à tête reposée, de cette main tendue européenne ? Geste humanitaire ou volonté de faire revenir la Turquie à ses engagements passés ?

"Dans ce cas de figure, nous sommes à cheval entre le soutien humanitaire et le coup de com'", poursuit Vincent Eiffling. "Dans un premier temps, l’urgence humanitaire pour ces enfants fragilisés est indiscutable. Tous les observateurs européens, les experts chargés des questions liées au terrorisme, vous diront aussi que c’est la meilleure option possible pour éviter qu’ils ne tombent entre les griffes de cercles dangereux." Mais notre expert concède aussi que cette politique de la main tendue, envisagée par l’Europe, a des airs de compromis. "La prise en charge de ces 1500 enfants, c’est une façon d’arrondir les angles avec la Turquie. Ça revient à dire : "On est là, nous nous occupons de ces enfants, mais il va falloir contenir le reste. Continuons à discuter"."

La situation tendue a en tout cas réveillé, en Europe, le souvenir de la crise migratoire de 2015.