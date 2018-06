L’Europe est-elle capable de gérer les flux migratoires ?

Cette fin de semaine, les dirigeants européens se réunissent pour discuter de la politique migratoire de l’Union européenne. Après plusieurs semaines de discorde, le Conseil européen tentera, entre autres, de s'accorder sur l’idée de plateformes de débarquement hors Europe des migrants secourus en mer.

C’est une demande expresse de pays comme l’Italie, la Hongrie ou l’Autriche. L’Italie avec son gouvernement, qui allie populistes et extrême droite, pèse fortement sur le dossier migratoire. La situation allemande également. Le gouvernement d'Angela Merkel est très affaibli par l'opposition frontale entre la Chancelière et son alliée bavaroise la CSU. Le ministre allemand de l'Intérieur et chef de la CSU, Horst Seehofer, a même fixé un ultimatum à madame Merkel pour qu'elle trouve une solution lors du Sommet.

