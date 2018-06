L'Europe coupe dans les budgets agricoles: 3,87 milliards pour la Belgique

La Belgique hérite d'un montant de 3,872 milliards d'euros dans la proposition de budget pluriannuel présentée vendredi par la Commission européenne pour la Politique agricole commune (PAC), un montant sans surprise en baisse par rapport à la somme d'un peu plus de 4 milliards d'euros de la précédente programmation.

La Commission avait en effet annoncé début mai une réduction de 5% du budget de la PAC pour compenser la perte de la contribution britannique (Brexit) et mener des politiques nouvelles ou renforcées, tout en présentant une proposition acceptable par les Vingt-Sept.

Cela aboutit à une manne limitée à 365 milliards d'euros. Quelque 265 milliards sont destinés aux aides directes et 78,8 milliards pour le Fonds agricole de développement rural. Dix milliards iront à la recherche et l'innovation.

Les Vingt-Sept devront aussi élaborer des plans stratégiques décrivant comment ils comptent atteindre neuf objectifs définis au niveau de l'UE en matière économique, environnementale et sociale. La Commission pourra au besoin suspendre les paiements si les engagements ne sont pas respectés.

L'exécutif européen propose aussi de favoriser les petites et moyennes exploitations agricoles, en réduisant les aides directes des (grosses) exploitations qui vont chercher plus de 60.000 euros et en plafonnant ces aides à 100.000 euros.