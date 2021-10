"L'Europe, ça ne sert à rien !", vrai ou faux ? - 01/10/2021 Pour beaucoup, l’Union européenne est un monstre froid, désincarné, qui n’agit que dans l’intérêt des eurocrates, et pas dans celui des citoyens, bref qui ne sert à rien. Alors, utile ou inutile, l’Europe ? On fait le point sur la question. Sans l’UE, bye bye Erasmus, ce programme qui permet aux étudiants européens de suivre une partie de leurs études dans un autre pays européen. Trouver un job ailleurs en Europe serait également beaucoup plus compliqué. Il faudrait un permis de travail et son lot de tracasseries administratives. Que ce soit au supermarché (label CE, label énergétique, traçabilité des denrées alimentaires etc.) ou ailleurs dans notre vie quotidienne (fin du roaming, protection des voyageurs, etc.), les lois européennes nous accompagnent absolument partout. Enfin, les fonds européens ont permis de financer un grand nombre de projets, de bâtiments ou d’infrastructures. Même sur les pistes cyclables des Ravel en Wallonie, il y a un peu d’Europe…