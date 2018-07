"L'Europe a laissé le champ libre à ceux qui agitent la peur"

Le premier grand discours de Barack Obama depuis qu’il a quitté la Maison Blanche a marqué les esprits. Ce mardi à Johannesburg, en Afrique du Sud, à l’occasion du centenaire de la naissance de Nelson Mandela, l’ancien président américain a notamment dénoncé "la politique de la peur et de la rancune" et celle "des hommes forts". Pierre Haski, journaliste et président de Reporters Sans Frontières ayant signé un papier qui a pour titre "Pourquoi les hommes forts sont populaires ?" (les hommes forts qui s’appellent donc Donald Trump, Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdoğan ou encore Xi Jinping), était invité dans Matin Première ce vendredi pour en parler.

Pourquoi les hommes forts séduisent-ils tant en ce moment ?

"Les hommes forts séduisent quand on est dans un monde d’incertitudes, de transformations, de bouleversements et donc de peur. Ils ont des réponses simples à des questions complexes quand les démocraties ont du mal à faire face et c’est un peu ce qu’on vit depuis quelques années de manière de plus en plus aiguë.

La crise des migrants, qui est devenue le symbole de cette période, a donné l’occasion aux hommes forts d’apporter ces réponses simples, c’est-à-dire mettre des murs, des frontières, des barbelés. Les démocraties — on le voit en Italie, en Grèce ou en France — sont extrêmement fragiles et démunies par rapport à ces questions face à ces hommes forts qui apparaissent aux yeux des opinions publiques comme parés en tout cas de certaines réponses".

Ce que vous indiquez, c’est que dans tous les cas le nationalisme est le moteur de l’autorité de l’homme fort. Vous parlez d’un nationalisme revanchard.

"Oui, parce qu’on voit dans des pays qui ont déjà connu cette régression démocratique ces dernières années qu’il y a une part de revanche sur l’histoire. Prenez Poutine évidemment. Poutine construit sur ce qu’il perçoit comme l’humiliation de la Russie pendant la période Eltsine, à l’effondrement de l’Union soviétique, qu’il considère comme LA catastrophe majeure du XXe siècle et il a pris le pari de la renaissance russe à la fois interne et externe comme moteur de son pouvoir.

Pareil avec Xi Jinping qui, dans tous ses discours, parle du siècle d’humiliation de la Chine, c’est-à-dire depuis la période de la rencontre avec les Européens jusqu’à l’arrivée de Mao. C’est une sorte de récit national chinois. Et vous pouvez continuer avec la Hongrie, ancien empire, ou avec la Turquie, également un ancien empire qui tente de renaître".

Est-ce que l’on peut dire, comme l’a déclaré Obama cette semaine, qu’il y a véritablement une politique de la peur qui s’est mise en place, qui est apparue?

"Oui, et c’est intéressant que ces mises en garde viennent des États-Unis. Il y a quelques mois, il y a également eu un livre aux États-Unis publié par Madeleine Albright, l’ancienne secrétaire d’État de Bill Clinton, une démocrate également, il faut quand même le rappeler. C’est une femme qui est née en Tchécoslovaquie avant la Deuxième Guerre mondiale, qui a été réfugiée deux fois dans sa vie à l’âge de onze ans, fuyant d’abord les nazis puis les communistes, et qui a publié un livre intitulé " Fascisme ". Elle établit une ligne presque droite entre Mussolini au début du XXe siècle et Trump au début du XXIe siècle, avec les mêmes caractéristiques, et surtout une même situation internationale dans laquelle l’ordre établi flagelle ou chancelle, et il y a un retour aux égoïsmes, aux ambitions nationales, et avec des opinions qui sont effectivement perdues par rapport à toutes ces transformations et qui suivent des hommes forts. Donc, on a, venant des États-Unis, venant des gens qui voient Trump à l’œuvre depuis maintenant 18 mois, cette mise en garde".

Et la présence des hommes forts chez nous, qu’en est-il ? Parlons de la France d’abord. Est-ce qu’il ne faudrait pas plutôt parler pour la France d’une femme forte, d’une femme qui rêve du pouvoir et qui était au second tour de la présidentielle ?

"Oui, évidemment, mais ce qui se passe en France est effectivement intéressant parce que l’année dernière, lorsqu’Emmanuel Macron a battu Marine Le Pen, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, on a pu croire à un moment que c’était un coup d’arrêt à cette vague des démocraties dites libérales ou en tout cas de la tentation autoritaire. On a vu par la suite, et on le voit maintenant avec l’Italie en particulier, que la France est l’exception plutôt qu’un coup d’arrêt et que la vague de cette tentation autoritaire s’est poursuivie.

On a aujourd’hui des signes extrêmement inquiétants, y compris au sein de l’Union européenne. Quand l’Autriche crée un registre des juifs pour leur permettre d’acheter de la viande casher, quand la Hongrie ou la Pologne prennent des mesures illibérales contre la presse ou la justice, on a effectivement des signes qui ne trompent pas, ou en tout cas qui rappellent des choses extrêmement inquiétantes".

Un mot sur la Belgique et sur la fameuse étude "Noir Jaune Blues", qui indiquait que 70% des Belges ont marqué leur accord à cette proposition que voici : il faut un pouvoir fort pour remettre de l’ordre. Pierre Haski, qu’est-ce que l’on peut leur opposer aux hommes forts ? Que faut-il mettre en place pour qu’ils n’occupent pas tout l’espace ?

"D’abord, il faudrait que les démocraties, en tout cas ceux qui se réclament de démocraties dites libérales, soient plus convaincants dans leur réponse. Or, l’Europe, depuis dix ans, est allée de Charybde en Scylla et a manqué de cohérence sur quasiment tous les sujets, a été incapable de rassurer et a donc laissé le champ libre à ceux qui agitent la peur".

Mais comment rassurer en ces temps, sans repères, comme vous l’avez dit d’entrée de jeu ?

"D’abord en expliquant qu’on est dans des temps sans repères. Je pense que beaucoup de gens n’ont pas encore compris ou n’ont pas perçu l’image plus globale d’un monde qui a changé. On est passé du monde glacé de la guerre froide au monde complètement ouvert avec l’illusion de la victoire d’un libéralisme éternel, à un monde aujourd’hui de recomposition. La Chine est en passe de devenir la première puissance mondiale, l’Europe a perdu ses repères dans ce monde recomposé et la technologie connaît un bouleversement sans précédent avec l’intelligence artificielle et des peurs sur les emplois et sur notre vie quotidienne.

Là, on n’a pas su apporter les réponses et je pense qu’une partie de la contre-attaque face à cette tentation autoritaire vient aussi dans la création d’une réponse cohérente. On a vu des tentatives ces derniers mois de relancer l’Europe, qui se sont heurtées à des résistances très fortes et je pense que c’est surtout là, au niveau européen, qu’on peut faire face à ces questions, que ce soit la puissance des entreprises de technologies par exemple ou évidemment la question migratoire".

Obama, dans son discours, a aussi dénoncé la confusion des genres entre actualité et spectacle. Je me demande, quelle est la part de responsabilité des médias et des journalistes dans la construction, dans la fabrication de ces hommes forts dont nous parlons ce matin ?

"Certes les journalistes ont une responsabilité, mais je pense qu’il fait surtout référence à la transformation de l’univers médiatique qui dépasse de loin les journalistes, puisque les réseaux sociaux permettent aujourd’hui à tout un chacun, et pas seulement aux journalistes, d’être les acteurs de cet univers de l’information. Et c’est ce nouveau monde dans lequel nous sommes qui n’a pas de règles du jeu. On le voit avec la fameuse question des fake news, des manipulations ou des fausses informations. Et donc, le rôle des journalistes devrait être plus important encore, sauf qu’il faut d’abord qu’ils retrouvent leur crédibilité, leur place au cœur de ce système d’information et il y a du travail à faire".