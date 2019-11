L’eurodéputé Damien Carême dénonce les conditions de vie des réfugiés sur les îles grecques

En Grèce, le Parlement a voté une loi qui durcit l’octroi de l’asile aux candidats réfugiés. Le nouveau gouvernement conservateur, élu en juillet dernier, veut renvoyer 10.000 personnes en Turquie d’ici la fin de l’année prochaine. Une volonté liée à la surpopulation des îles de la mer Egée, sur lesquelles les camps de migrants se sont multipliés.

La Grèce est effectivement redevenue la principale porte d’entrée des migrants en Europe. Les camps implantés dans les îles sont surpeuplés, menant à des conditions de vie déplorables. L’eurodéputé écologiste Damien Carême a visité l’île de Samos, et il s’est indigné contre les conditions d’accueil dans ce camp : "On est ici dans un camp initialement prévu pour 600 personnes. Or, 6000 personnes vivent ici. C’est hallucinant. Pourtant l’Europe finance depuis plusieurs d’années des programmes d’aide pour la Grèce. Alors je ne sais pas où part cet argent… Mais en tout cas, le maire de Samos m’a dit qu’il ne touchait pas un seul euro, alors que c’est la ville qui fournit l’eau au camp, qui s’occupe des ordures du camp, etc.".

Plutôt qu’envisager un renvoi vers la Turquie, comme le veut le nouveau gouvernement grec, lui en appelle à la solidarité des pays européens : "On ne peut pas laisser, en Europe, trois pays, à savoir la Grèce, l’Italie, et l’Espagne gérer eux-mêmes ce genre de situation. Et la réponse ne peut pas être seulement traduite en aide financière. Il faut qu’il y ait une solidarité, qu’on désengorge ces lieux et qu’on se répartisse les personnes qui arrivent dans les différents pays européens".

Jeudi, la commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe Dunja Mijatović, en visite à Lesbos, Samos et à Corinthe sur le continent, s’est quant à elle dite "choquée des conditions épouvantables dans lesquelles vivent des milliers d’êtres humains" et a appelé les autorités grecques à agir rapidement.