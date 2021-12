L’Ethiopie, un pays en guerre qui risque d’imploser

Le conflit en Ethiopie pourrait-il fracturer la société du pays, voire déclencher un exode rappelant les scènes d’évacuations chaotiques à l’aéroport de Kaboul, en Afghanistan en août ? C’est ce que pense le responsable de l’aide humanitaire des Nations unies, le secrétaire général adjoint de l’ONU pour les Affaires humanitaires, Martin Griffiths, si ce conflit arrivait à dégénérer en violences communautaires en tout cas. La guerre, qui fait rage depuis plus d’un an dans le nord de l’Ethiopie, a peut-être provoqué la crise humanitaire la plus inquiétante, a-t-il déclaré ce jeudi.

Des combats dans la capitale Addis Abeba et une augmentation de la violence communautaire pourraient conduire à une aggravation "exponentielle" de la situation, a-t-il prévenu.

"Le pire d’un point de vue humanitaire (serait) qu’il y ait une bataille pour le contrôle d’Addis ou des troubles autour de cette ville, entraînant une augmentation des violences communautaires dans tout le pays", a averti Martin Griffiths.



Ce scénario verrait s’effondrer, dans ce pays de quelque 115 millions d’habitants, un système soigneusement élaboré pour assurer la cohésion nationale entre plus de 80 groupes ethniques et qui pourrait entraîner un chaos dépassant ce que l’Ethiopie a connu au cours des 13 derniers mois.