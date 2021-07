L’Etat maltais pointé du doigt pour son rôle dans l’assassinat de la journaliste Daphné Caruana Galizia

C’est un rapport de 437 pages . Le fruit d’une enquête indépendante lancée fin 2019 par un juge et deux magistrats à la retraite. Après des mois passés à recueillir des dizaines de témoignages, les conclusions sont cinglantes. Elles montrent que le gouvernement de l’époque, dirigé par le travailliste Joseph Muscat, avait développé une culture de l’impunité aux plus hauts échelons du pouvoir maltais. " Les tentacules de l’impunité se sont déployés sur les autres corps administratifs et sur la police, provoquant un effondrement de l’état de droit ", peut-on lire dans le rapport. Le gouvernement maltais est accusé d’avoir ignoré les risques courus par Daphné Caruana Galizia et de n’avoir rien fait pour y remédier.

Dans leur rapport, les magistrats ont mis par écrit toute une série de recommandations. La première d’entre elles, c’est que l’Etat maltais reconnaisse officiellement les " graves lacunes " qui ont conduit à l’assassinat de Daphné Caruana Galizia. Un paquet de lois sont suggérées, par exemple, pour rendre plus transparentes les relations entre le gouvernement et le monde des affaires ou pour criminaliser l’obstruction à la justice par des responsables politiques. L’enquête demande également une meilleure protection des journalistes et de la liberté de la presse. Enfin, tout doit être fait pour que l’enquête sur l’assassinat de la journaliste d’investigation aille à son terme et que tous les responsables soient jugés.