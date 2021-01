L'Etat Islamique n'est pas mort, il profite de la faiblesse des états syrien et irakien pour tuer

Ils éliminent ceux qui travaillent avec l’administration locale kurdes, ceux qui travaillent avec les ONG occidentales. Cela fait deux ans que dans la région de Deir Ezzor on n’a plus d’expatriés qui y mettent les pieds. Les projets humanitaires se font par l’intermédiaire de locaux qui, eux, exposent leur vie et se font régulièrement éliminés par l’Etat Islamique".

L’opération la plus meurtrière de ces derniers mois s’est déroulée le 30 décembre dernier, lorsque 39 militaires syriens ont été tués dans une embuscade contre leur bus revendiquée par l'EI dans la province de Deir Ezzor. Le 4 janvier, ce sont 8 militaires du régime ainsi que 4 combattants alliés et 3 civils qui ont péri dans le nord de la province de Hama. Le 11 janvier, au moins 8 militaires syriens et combattants alliés ont également été tués. L’Etat Islamique n’est pas mort, il tue quasi-quotidiennement.

Une zone à cheval entre les villes détenues par les Forces démocratiques syriennes (FDS), dominées par les Kurdes, et les villes qui sont contrôlées par l'armée syrienne. Une zone désertique et escarpée, aux confins de la Syrie et de l'Irak et où les limites du contrôle effectif du territoire se font cruellement sentir.

Deux ans après la perte de Baghouz, l’ultime lambeau de leur empire syro-irakien, combien sont-ils, ces rescapés du groupe terroriste et comment s’organisent-ils pour agir ?

"Plusieurs milliers de combattants de l’EI sont toujours en Syrie, dans la steppe ou alors ils sont cachés dans les villages où il y a toujours des clans arabes qui les soutiennent ", explique encore Fabrice Balanche. " Et on sait qu’ils ont toujours un soutien notamment de la Turquie qui utilise cette carte contre les kurdes, puisqu’Erdogan a toujours le projet d’éliminer le proto-état kurde qui se constitue avec l’aide des occidentaux dans le nord-est de la Syrie, à la frontière avec la Turquie. Les services turcs alimentent discrètement des groupes islamistes, comme l’Etat islamique, contre les kurdes".

Le 'califat' s'étendait des deux côtés de la frontière entre la Syrie et l’Irak. Pour autant, aujourd’hui, la situation n’est la même du côté irakien.

"En Irak, au nord du pays, autour de Mossoul, actuellement, on a le contrôle de l’armée américaine mais aussi des milices chiites pro iraniennes qui ont été le fer de lance de la reconquête de cette zone contre l’Etat Islamique", explique encore Fabrice Balanche. "Donc c’est un peu mieux tenu qu’en Syrie, on a moins d’attaques contre les autorités irakiennes. Les milices chiites ont plus de moyens et sont plus efficaces, et il n’y a pas de combats internes en Irak comme on peut en avoir en Syrie. La Turquie a également moins de prise en Irak. Mais en même temps, les chrétiens n’osent toujours pas retourner dans la ville de Mossoul, de même que certains sunnites. Parce que l’Etat Islamique y est toujours présent et continue de racketter la population".

La mise en déroute de l’Etat Islamique en 2019 avec la chute de son "califat" autoproclamé n’a donc pas éliminé le groupe, ni ses intentions. Avec le temps, sera-t-il amené à disparaitre ?

"Tout dépendra de la restauration ou non de l’autorité des états dans cette région", analyse Fabrice Balanche. "Les groupes comme l’Etat Islamique prospèrent dans les zones grises, lorsque les états n’ont plus le contrôle de leur région. En Syrie, on a un état qui est affaiblit pas la guerre, qui est sous le poids des sanctions, qui a du mal à reconstruire son territoire. En Irak, on a un pays en pleine crise économique, avec l’effondrement des cours de pétrole.

On verra si ces états auront la capacité à être plus inclusifs avec la population. Arriveront-ils à rétablir l’eau et l’électricité, redonner du travail aux gens, assurer leur sécurité, apporter des services à la population ?... Cela donnerait à ces états une certaine légitimité. Si l’Irak et la Syrie parviennent à ce résultat, on verra alors l’Etat islamique perdre de son importance. En revanche, si ces pays continuent à se dégrader, on aura toujours des gens qui voudront rejoindre l’Etat islamique et qui renforceront le groupe.

Au niveau géopolitique aussi, il s’agit d’éviter que des puissances extérieures, comme la Turquie et l’Iran, alimentent l’Etat islamique dans leur propre intérêt. Mais l’EI ne sera jamais totalement éradiqué. L’idéologie de l’Etat islamique est là, elle continue à prospérer… Le groupe peut disparaitre ou réapparaitre dans quelques années".