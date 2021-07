L’Etat Islamique frappe en Irak et en Afghanistan : Pourquoi cibler le jour de l’Aïd ?

Bagdad a renoué lundi soir avec l'horreur des attentats. En cette veille de l'Aïd al-Adha ou fête du Sacrifice, la plus importante des fêtes musulmanes, les familles se pressaient pour faire leurs courses sur le marché populaire d'al-Woheilat, à Sadr City, immense banlieue chiite de la ville.

Un kamikaze a alors fait détoner sa ceinture d'explosifs, semant la panique et le chaos sur le marché, et tuant une trentaine de personnes, en majorité des femmes et des enfants. Le nombre de victimes s'établit à au moins 36 morts et une soixantaine de blessés.

Quelques heures après, le groupe terroriste Etat islamique (EI) a revendiqué l’attentat dans un message publié sur son canal Telegram. Il s'agit du deuxième attentat revendiqué par l'EI à Bagdad depuis le début de l'année.

Le président irakien Barham Saleh a dénoncé sur Twitter : "Ils ciblent nos civils à Sadr City à la veille de l'Aïd. Ils n'acceptent pas que les gens se réjouissent, même un instant", a-t-il condamné. Des Irakiens anonymes ont également exprimé leur douleur sur les réseaux sociaux. "Chaque fête de l'Aïd est une tragédie à Bagdad. Il nous est impossible de célébrer comme le reste de l'humanité", écrivait ainsi l'un d'entre eux.

Des cibles essentiellement chiites, dans le contexte Irakien

L'EI est donc encore bien actif aujourd’hui en Irak. Pas autant qu’à l’époque où il contrôlait de vastes portions du territoire irakien entre 2014 et 2017, jusqu’à sa défaite. Des cellules sont présentes dans le pays notamment dans les zones montagneuses et désertiques, et revendiquent régulièrement des attaques.

"Dans le monde, une écrasante majorité des victimes de l'Etat Islamique est sunnite. Mais dans le contexte irakien, les cibles sont essentiellement chiites", explique Didier Leroy, chercheur à l’Institut royal supérieur de défense et à l’ULB. "Ce dernier attentat a surtout frappé le quartier de Sadr City qui est le fief de Moqtada al-Sadr, l’un des leaders les plus influents de la communauté chiite en Irak".

De fait, Moqtada al-Sadr est un religieux chiite très influent, une pièce maîtresse de l’échiquier politique, adulé par une solide base militante qui voit en lui le héraut du nationalisme irakien.

Les populations arabo-sunnites, les plus paupérisées dans le contexte post Saddam Hussein"

"L’Irak est un état multiethnique et multiconfessionnel, en proie à des divisions selon des lignes communautaristes", ajoute encore Didier Leroy. "Les problèmes de gouvernance n’ont toujours pas répondu aux griefs de la plupart des populations irakiennes et plus spécifiquement des populations arabo-sunnites de l’ouest du pays, les plus paupérisées dans le contexte post Saddam Hussein".

"Depuis la neutralisation de Saddam Hussein, le centre de gravité du pouvoir politique s’est déplacé à l’avantage des chiites, dans une logique de démocratisation, puisqu’il est le groupe numériquement le plus important. Néanmoins, les lois de pacification qui ont déplumé les communautés arabo-sunnites de tous privilèges socio-économiques et socio-politiques dont ils avaient bénéficié sous Saddam Hussein, a généré des griefs de plus en plus importants, jusqu’à se transformer en rage qui prend pour cible spécifique dans le contexte récent, la communauté arabo-chiite".

A noter que cet attentat survient quelques jours avant la prochaine visite aux Etats-Unis du Premier ministre Moustafa al-Kazimi, qui sera reçu par le président américain Joe Biden le 26 juillet. Une visite vilipendée par les irakiens pro-Iran, l'Iran étant une puissance agissante en faveur des chiites, en Irak et dans la région. Moustafa al-Kazimi doit composer avec ce camp majoritaire fort et les minorités kurde et sunnite qui, elles, voient la présence américaine en Irak comme une protection. Quelque 3.500 soldats étrangers sont toujours stationnés dans le pays, dont 2.500 Américains.