L’État islamique a-t-il été vaincu ?

Deux ans après les attentats de Bruxelles, l’Etat islamique a été quasiment éradiqué de Syrie. Il ne reste plus que quelques poches disséminées dans la région. La Russie, les États-Unis et leurs alliés ont proclamé la victoire contre Daesh. Mais les milliers de combattants du groupe n’ont pas tous disparus. Certains sont toujours là se ralliant à d’autres factions djihadistes. D’autres sont de retour dans leur pays d’origine : en Irak, dans les pays du Maghreb, du Sahel ou en Europe.

Ces métastases de l’organisation terroriste représentent-elles un danger ? Le djihadisme peut-il se reconfigurer ? Daesh peut-il à nouveau émerger ? Comment éviter la résurgence d’une menace terroriste ? Quel danger les combattants de l’EI de retour (les returnees) présentent-ils chez nous et ailleurs ?

Bertrand Henne reçoit autour de la table Sébastien Boussois, chercheur associé à l’ULB et à l’UQAM et Rik Coolsaet, chercheur associé à l'Institut Egmont à Bruxelles et professeur émérite à l'Université de Gand.

"Débats Première" en direct ce mercredi 21 mars dès 12h30 sur La Première.