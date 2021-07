L'est de la Chine balayé par les rafales du typhon In-Fa

L'est de la Chine était balayé dimanche par les rafales du typhon In-Fa, au moment où toute une partie du pays est encore occupée par le nettoyage des dégâts générés par les inondations dévastatrices d'il y a quelques jours.

Le trafic aérien, ferroviaire et maritime a été interrompu sur toute une frange de la côte orientale, alors que la tempête tropicale devrait toucher terre dimanche en fin d'après-midi dans les environs de Ningbo et Shanghai, deux des plus grands ports au monde.

A Shanghai, la plus grande ville chinoise, le vent soufflait déjà très fort dimanche matin, mais les précipitations restaient mesurées. Tous les vols ont été suspendus sur les deux aéroports internationaux de la ville, de même que des dizaines de trains ainsi que l'activité dans les ports de Shanghai et Ningbo.

Pluies intenses

Certains parcs d'attraction comme Shanghai Disneyland ont été fermés. Et les habitants ont été invités à éviter les activités d'extérieur.

L'agence météorologique chinoise a prévu que le typhon perde en intensité au-dessus des terres. Mais il devrait provoquer des pluies intenses pendant plusieurs jours dans l'est de la Chine, y compris sur des zones sinistrées par les inondations.

"Il est nécessaire d'être extrêmement vigilant et d'empêcher les catastrophes qui peuvent être provoquées par les précipitations extrêmes" du typhon In-Fa, a indiqué dimanche le bureau météorologique.