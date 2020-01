L’Espagne supprime des péages, une promesse du Premier ministre Pedro Sanchez

Des autoroutes espagnoles deviennent gratuites: vues de portions de l'AP-7 (Tarragone - Alicante) -... n 2020, plusieurs portions d’autoroute vont devenir gratuites en Espagne. Le 1er janvier, plusieurs concessions d’entreprises, comme le groupe Albertis, n’ont pas été renouvelées par l’Etat. Désormais, ces autoroutes seront gérées par le ministère de l’Equipement. Les cabines seront donc fermées et les barrières levées, une première depuis plusieurs décennies. Deux autoroutes sont concernées : l’AP7 à l’est, entre Alicante, Valence et Tarragone, et l’AP4 au sud, entre Séville et Cadiz.