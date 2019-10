Un événement est retransmis en direct à la télévision espagnole. Il s'agit de l'exhumation de la dépouille de Franco. Le corps de l'ancien dictateur va en effet quitter son mausolée pour un cimetière plus petit, là où repose son épouse.

Il était porté par huit membres de sa famille dont son arrière petit-fils Louis de Bourbon, cousin éloigné du roi d'Espagne Felipe VI et considéré par les légitimistes comme le prétendant au trône de France.

Le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez a fait du transfert de la dépouille du "Caudillo" une priorité dès son arrivée au pouvoir en juin 2018, pour que ce mausolée, sans équivalent dans d'autres pays d'Europe occidentale ayant été dirigés par des dictateurs, ne puisse plus être un "lieu d'apologie" du franquisme.

Environ 200 nostalgiques l'y attendaient malgré l'interdiction d'une manifestation par les autorités. "Franco ne mourra jamais", a déclaré à l'AFP Miguel Maria Martinez, retraité. "Il a sauvé l'Eglise et nous a tenu à l'abri du communisme", a affirmé pour sa part José Martinez.

L'Espagne exhume le dictateur Franco de son mausolée monumental - © EMILIO NARANJO - AFP

Promise pour l'été 2018, l'opération a été retardée de plus d'un an par les recours en justice successifs des descendants du dictateur, qui avait pris en 1936 la tête d'un soulèvement militaire contre le gouvernement républicain élu et mené une répression sanglante après sa victoire.

A moins de trois semaines des législatives du 10 novembre, les détracteurs de Pedro Sanchez à droite comme à gauche l'accusent d'en faire un argument électoral, alors qu'une semaine de manifestations violentes en Catalogne ont mis le socialiste en difficulté.