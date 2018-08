L'Espagne et le Portugal toujours empreints aux flammes

Malgré les orages de la nuit dernière, qui ont un peu diminué les températures, une partie de l'Europe continue de suffoquer sous la chaleur et la canicule.

C'est le cas notamment en Espagne et au Portugal, où le travail des pompiers est compliqué par la localisation des feux sur des pans de montagnes abruptes. La situation semble toutefois évoluer dans le bon sens grâce à l'absence de vent.

Dans le sud-ouest de l'Espagne, 1800 hectares de forêts sont partis en fumée. Les soldats du feu travaillent sans relâche. Lentement, ils parviennent à circonscrire les feux.

Pour les habitants des régions concernées, l'angoisse ne diminue pas, 9 personnes sont mortes en 1 semaine.

Villages entiers brûlés

La situation est plus difficile au Portugal. Les incendies ne sont pas maîtrisés. Le pays fait tout pour éviter une tragédie comme celle de l'an dernier ou 112 personnes avaient perdu la vie. 10.000 hommes sont mobilisés, 56 avions prêts à intervenir. Mais trop souvent, il est trop tard.

En Algarve, les feux entourent des villages entier, les habitants ne peuvent qu'assister impuissants à la destruction de leur logement.

Et la situation ne risque pas de s'améliorer selon les services météos: la canicule repart de plus belle ce mercredi avec des températures qui devraient grimper jusqu'à 45 degrés et cela pour 4 à 5 jours au moins.