L'Espagne attend les touristes étrangers : "Cambrils doit opter pour la qualité plus que pour la quantité"

L’Espagne accélère son déconfinement et tente de sauver sa saison touristique : le gouvernement a annoncé la réouverture des frontières aux touristes étrangers à partir du 1er juillet et la fin de la quarantaine. C’est une excellente nouvelle pour Cambrils. Cette station balnéaire de 33 000 habitants au sud de Barcelone, très prisée par les Belges, va donc tenter de limiter les dégâts et sauver une partie de saison.

La cité catalane s’est lancée dans une course contre la montre. Dans un mois, tout doit être prêt pour l’arrivée des touristes étrangers. Un tracteur nettoie le sable en bord de mer pendant que Llorenç Blanco et ses employés montent la terrasse de leur restaurant de plage. Il ouvrira samedi mais, cette année, il y aura moins de tables et l’accès à la plage sera encadré pour respecter les distances de sécurité. "Sur cette terrasse avant on avait entre 30 et 40 tables. Cette année on en mettra 12 au maximum. Je pense qu’il ne faut pas saturer les plages", explique le restaurateur qui voit dans cette saison atypique l’occasion de changer de modèle touristique. "Cambrils doit opter pour la qualité plus pour que la quantité".

L’ouverture des frontières au 1er juillet est immense soulagement pour cette station balnéaire appréciée des vacanciers belges. Le tourisme représente la moitié de l’économie de la ville… Gustavo Cavedo compte ouvrir l’hôtel Melia Sol Port, dont il est le directeur, dans les tous prochains jours. "Bien sûr on est très content. Ce sont de très bonnes nouvelles. On va sauver la saison. On attend beaucoup de clients français et belges aussi."

Check in en ligne

L’enjeu pour l’Espagne désormais, c’est de se présenter au monde comme une destination sûre d’un point de vue sanitaire. A l’hôtel Melia, les clients pourront faire leur check in en ligne avant d’arriver, les horaires du petit déjeuner seront aménagés tandis que les serviettes pour la piscine seront distribuées dans les chambres et non plus à la réception. "On aura également un employé en charge du bien être des clients. C’est lui qui s’assurera que tout se passe bien. En cas de doute liés au coronavirus, les clients pourront se tourner vers lui".

Pour Anaïs Veciana de l’agence "Synergie immobilière", spécialisée dans le marché belge et français, le protocole sanitaire sera l’un des éléments clés pour un été sans contagion. "Nous allons surtout garantir le nettoyage et la désinfection des appartements. Les clients peuvent venir en toute sécurité. On sera très content de les recevoir. A Cambrils on attend maintenant avec impatience la réouverture de l’aéroport de Reus à quelques kilomètres de là, et la reprise des vols directs vers Bruxelles et Charleroi.