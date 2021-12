L'éruption du volcan de La Palma officiellement terminée après près de trois mois

Il aura fallu un peu plus de trois mois au volcan Cumbre Vieja pour se rendormir: l'éruption sur l'île espagnole de La Palma, qui a provoqué des dégâts considérables, a officiellement pris fin samedi. "Il n'y a pas de lave, pas d'émission de gaz significative, pas de secousses sismiques significatives", a énuméré un responsable, rappelant que cette éruption a duré "85 jours et 18 heures" depuis le 19 septembre

Des années pour nettoyer

Il fallait dix jours consécutifs sans signe visible d'activité volcanique, délai requis selon les experts scientifiques, pour pouvoir affirmer que l'épisode était terminé, alors que la fin de l'éruption a été pressentie à plusieurs reprises ces trois derniers mois, avant de reprendre à chaque fois quelques jours plus tard, au grand désarroi des habitants de l'île.

Désormais, le Cumbre Vieja est en léthargie, ses torrents de lave sont noirs, figés, durcis, et une couche de sable noir - de la cendre - s'est déposée comme un voile sur l'endroit.

Il faudra des années, voire une décennie pour nettoyer, déblayer, reconstruire et se réapproprier ce terrain défiguré. Les experts ont d'ores et déjà mis en garde: la zone restera dangereuse pendant encore quelque temps en raison de la persistance d'émissions de gaz toxiques et le fait que la lave mettra beaucoup de temps à refroidir. Sans compter les risques d'effondrement de terrain.