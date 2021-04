L’éruption du Piton de la Fournaise créé de sublimes images (photos et vidéos)

Cet évènement n’est pas exceptionnel car ce volcan est marqué par une grande fréquence d’éruptions. Malgré tout, cette dernière s’accélère. Durant le 20e siècle, on comptait en moyenne une éruption tous les 16 mois. En 2018, on a compté pas moins de 4 éruptions, 5 en 2019 et 3 en 2020.