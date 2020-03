En Allemagne, l'érection d'une statue de Lénine pose problème

Il y a 150 ans naissait Vladimir Illitch Oulianov, dit Lénine. Plus précisément le 22 avril 1870. Pour fêter cela, le parti d’extrême gauche allemand MLPD a décidé d’ériger une statue du révolutionnaire et dirigeant communiste devant son siège dans la ville de Gelsenkirchen, située dans l’ouest du pays.

"Le leader communiste Lénine est synonyme de violence, d’oppression, de terreur et de terribles souffrances humaines. Tout cela le rend incompatible avec l’ordre fondamental démocratique libre en Allemagne et symbole de la lutte contre et de l’abolition de notre démocratie", pouvait-on lire dans un communiqué de la commune il y a quelques jours.

Donc, après une petite bataille judiciaire, la statue sera finalement bel et bien érigée.

"Nous étions bien sûr conscients que le dévoilement d’un monument de Lénine serait un coup de pied dans la ruche de tous les anticommunistes. Lénine a été l’un des plus grands hommes d’État du XXe siècle. Il a sorti le peuple russe et le monde entier de la barbarie de la Première Guerre mondiale et a été le premier à faire la paix avec l’Allemagne", a déclaré pour sa part Gabi Fechner sur le site du MLPD qu’elle dirige, tout en se référant... au droit de propriété privée pour pouvoir ériger une statue comme bon leur semble. Une pique de plus lancée à la CDU, qui est au pouvoir dans la commune, aux côtés du SPD (dont le bourgmestre fait partie).

Reste à voir comment les habitants de la ville vont réagir après la mise en place de la statue, qui mesure 2,30m et date des années 1930. Elle avait été achetée lors du mise aux enchères et devrait être dévoilée au public le 14 mars prochain.