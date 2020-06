L'épidémie n'y faiblit pas: avec un taux record de contaminations, le Chili durcit son confinement

Le Chili a franchi mercredi la barre des 220.000 contaminations et 3.600 décès dus au coronavirus, forçant les autorités à durcir les mesures de confinement qui concernent près de la moitié de la population.

Le pays de 18 millions d'habitants, un des plus touchés par la pandémie en Amérique latine, a enregistré 4.757 nouvelles contaminations et 232 décès supplémentaires en 24 heures, pour un total de 220.628 infections et 3.615 décès depuis la détection du premier cas le 3 mars. Après plus d'un mois de confinement dans la capitale Santiago, où vivent sept millions de personnes, le rythme de contagion et de décès ne faiblit pas.

Lorsqu’on examine les chiffres, on se rend d’ailleurs compte que non seulement le virus est toujours en pleine expansion dans le pays, mais aussi qu’en termes de cas par habitant, le Chili a déjà dépassé (et de loin !) les pics de nouvelles contaminations par jour, en Chine, Italie, Espagne, ou même qu’en Belgique.