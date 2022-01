L’entité serbe de Bosnie-Herzégovine célèbre ses trente ans sur fond de sécession

L’entité serbe a été proclamée le 9 janvier 1992, elle célèbre donc sa "fête nationale" ce dimanche. Pour l’occasion, des festivités ont lieu dans la capitale Banja Luka : cortège, parade de la police, remise de décorations, messe solennelle, etc. Avec, au centre des festivités, le leader des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik.

La Bosnie-Herzégovine fête un anniversaire sous haute tension ce dimanche. L’entité serbe du pays célèbre ses 30 ans dans un climat plutôt tendu. En effet, la Republika Srpska prépare activement sa sécession… Si bien que Sarajevo craint de plus en plus le retour de la guerre.

►►► À lire aussi : La Bosnie-Herzégovine craint le retour de la guerre

Pourtant, cette célébration est jugée illégale depuis 2016. Et pour cause : il s’agit de la célébration de la liberté du peuple serbe en vue de la future réunification avec la Serbie. Pour les Croates et surtout les Bosniaques, il s’agit là d’une provocation.

Un pas vers le séparatisme

Ce trentième anniversaire revêt une signification d’autant plus particulière que l’entité serbe est engagée depuis plusieurs mois dans un dangereux bras de fer avec les institutions centrales de Bosnie-Herzégovine.

Le leader politique des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, brandit depuis des années la menace de sécession mais semble cette fois-ci décidé à faire des pas dans cette direction.

►►► À lire aussi : Le Parlement des Serbes de Bosnie fait un pas vers le séparatisme

Le 10 décembre dernier, le Parlement a même ouvert la voie à la création d’une armée, d’une justice et d’un fisc autonome dans un délai de six mois. "C’est le moment de la conquête de la liberté pour la Republika Srpska", avait alors lancé Milorad Dodik.

Ce faisant, le leader met à mal la gouvernance tripartite du pays, née des accords de Dayton en 1995. Cet accord avait mis fin à la guerre intercommunautaire, qui avait fait plus de 100.000 morts entre 1992 et 1995. Il avait ensuite consacré la division de la Bosnie en deux entités, unies autour d’un Etat central.

Réactions à l’international

Cette accélération du projet séparatiste n’a d’ailleurs pas manqué de faire réagir la communauté internationale. Les ambassades des puissances occidentales, dont celles des Etats-Unis, de France et du Royaume-Uni, ont dénoncé "une nouvelle escalade" provoquée par une décision "qui vise à créer des institutions parallèles en Republika Srpska".

Il y a quelques jours, les Etats-Unis ont d’ailleurs imposé des sanctions financières à Milorad Dodik, l’accusant de "menacer la stabilité" des Balkans.

►►► À lire aussi : Les USA sanctionnent Milorad Dodik, le chef des Serbes de Bosnie, accusé de "déstabiliser" les Balkans

A l’inverse, Milorad Dodik semble recevoir le soutien de Moscou ainsi que de la Hongrie.

La route vers la sécession semble donc bel et bien engagée, au risque de précipiter la Bosnie-Herzégovine dans une nouvelle guerre.