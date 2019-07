L'énigme de la disparition de La Minerve enfin résolue

Thérèse Scheirmann a l'esprit à la fête. En ce 27 janvier, elle s'est levée tôt, s'est pressée pour sortir de chez elle. Au magasin du coin, la mère de famille achète des oeufs, de la farine et du lait. Le gâteau sera bientôt prêt, son mari ne sera plus très long. Leurs deux enfants eux aussi sont impatients. Les minutes passent, et puis les heures. Ce matin-là, l'attente devient fébrile. Quand la sonnette retentit à la porte, Thérèse tombe sur un marin en uniforme. Il informe pudiquement Thérèse que son mari "aurait du retard". Thérèse comprend qu'elle ne reverra jamais Jules. Jules allait fêter ses 29 ans le 27 janvier 1968.

Des familles qui tiennent bon. Et qui tentent, malgré le poids des ans et du découragement ambiant, de conserver une entêtante énergie qui leur permettra de savoir ce qui est advenu à leurs proches. Des recherches sont relancées, début juillet, à leur demande. Incroyables, elles aboutiront en moins d'un mois.

La Minerve, sous-marin français, lors d'un exercice militaire - © STF - AFP

La ministre française des Armées parle de succès, de soulagement, de prouesse technique. Elle dit penser aux familles qui ont attendu ce moment si longtemps, c'est le cas. Hervé Fauve, fils du commandant de la Minerve, entreprend de contacter les familles, et, par courriel, par téléphone, leur annonce la nouvelle. Hervé Fauve, par le biais d'un site internet, était parvenu à fédérer la plupart des proches. La plupart des parents des marins sont morts, mais les femmes et les enfants ont encaissé le choc, la plupart avec étonnement. "Aujourd'hui, il n'y a pas de mots pour écrire mon émotion", réagit Thérèse. "Et pour mes enfants, c'est une telle surprise, un tel bonheur. Je me sens envahie par une grande sérénité, le fait de savoir enfin où se trouvent mon mari et ses camarades." Le fils du commandant, lui qui a toujours gardé espoir, conclut : "J'étais âgé de 5 ans, au moment du drame. J'ai toujours pensé que l'on retrouverait un jour ce père dont je me souviens dans les moindres détails. C'est une belle journée. Triste mais très belle."