L'Elysée salue "avec fierté" le bilan de Nicolas Hulot

L'Elysée a "pris acte" mardi de la démission surprise du ministre de la Transition écologique et solidaire Nicolas Hulot et a assuré que la détermination du gouvernement restait totale en matière d'environnement.

"Nicolas Hulot a énormément apporté par sa présence et son action au sein du gouvernement, on considère avec fierté le bilan de ce qui a été accompli au cours des quinze derniers mois", a-t-on indiqué dans l'entourage d'Emmanuel Macron. "Nicolas Hulot peut être fier de ce bilan".

"La tâche de ministres, notamment issus de la société civile, est à la fois exaltante mais c'est aussi une tâche qui est très frustrante", a-t-on ajouté. "Parfois, le temps politique, le temps administratif, n'est pas forcément celui qu'on souhaiterait avoir quand on est dans le bouillonnement de l'engagement."

"On comprend parfaitement qu'il puisse y avoir une forme de frustration, voire d'épuisement, ce qui n'enlève rien à la qualité du travail qui a été accompli à la tête de ce gouvernement et à l'engagement sans failles qu'on salue sur les questions environnementales et qui s'est d'ailleurs traduit par un bilan de qualité au gouvernement", a-t-on dit.

Le chef de l'Etat, qui entame ce mardi une tournée en Europe du Nord, "n'a pas eu d'échange" avec Nicolas Hulot depuis la réunion de lundi soir consacrée à la réforme de la chasse, a précisé l'Elysée.

La date de l'entrée en fonction de son successeur n'est pas encore fixée, a ajouté la présidence, précisant que la transition serait assurée par les secrétaires d'Etat et que l'engagement du gouvernement en matière environnementale "ne se démentirait pas dans les années à venir".