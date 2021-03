L'éléphant d'Afrique en danger critique d'extinction: la faute aux avocats ?

L'éléphant des forêts (Loxodonta cyclotis), par exemple, a vu sa population diminuer de 86% en 30 ans en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest.

Avocat contre éléphant

Les avocats destinés à l'exportation menacent l'habitat des éléphants au Kenya. - © SISKA GREMMELPREZ - BELGA

Aux abords du parc national d'Amoseli, au Kenya, une exploitation de 73 hectares est sur le point de voir le jour. Elle a été conçue pour satisfaire la demande croissante d'avocats sur les marchés internationaux. Le fruit connaît un engouement sans précédant de par le monde et le Kenya est l'un des plus importants producteurs de la précieuse denrée. Il est déjà le sixième fournisseur de l'Europe et il a vu ses exportations augmenter de 33% en octobre 2020. Un marché de quelques 127 millions de dollars annuels.

Les détracteurs du projet affirment que l'implantation de l'exploitation entrave la circulation des pachydermes et morcèle leur habitat. Les défenseurs démentent cette approche et mettent la création d'emplois dans ces zones inexploitées en avant. Le secteur se veut d'ailleurs une alternative à la baisse d'activité du tourisme en ces temps de pandémie de COVID-19.

Les opposants avancent de plus que l'écosystème dans son entièreté est mis en danger par l'agriculture de grande envergure en sur exploitant les nappes phréatiques. Selon ces derniers, l'agriculture est devenue un danger plus grand pour les éléphants et la culture pastorale des Masaï que le braconnage.