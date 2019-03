L'EI ne contrôle plus aucun territoire en Syrie, annonce la Maison Blanche

La porte-parole de la Maison Blanche Sarah Sanders a annoncé ce vendredi que l'Etat islamique ne contrôlait plus aucun territoire syrien. Ce qui revient à dire que le dernier bastion de la ville de Baghouz était tombé.

Ces dernières semaines, plus de 60.000 personnes – femmes et enfants, mais aussi combattants blessés – ont été évacuées de la ville de Baghouz où les djihadistes étaient encerclés depuis 2017. Il a fallu à la coalition internationale et aux forces démocratiques syriennes près d’un an pour libérer les villages alentour. Pour le groupe terroriste Etat islamique, déjà défait en 2017 en Irak, c’est la fin territoriale du « califat » proclamé en 2014.

Le siège de Baghouz, réduit d’à peine un km carré, aura duré plus de deux mois. « Ce sont des jusqu’au-boutistes qui ont été progressivement repoussés vers cette localité-là, qui s’y sont organisés dans une logique d’encerclement. On était donc là dans une véritable forteresse, sans remparts, avec un réseau de tunnels et tout un dispositif paramilitaire spécifique avec des snipers, des pièges qui rendaient la reprise de contrôle assez difficile », explique Didier Leroy, chercheur à l’Institut royal de Défense.