L’Écosse ouvre la voie à la gratuité des protections périodiques pour toutes les femmes

membre du parti travailliste, Monica Lennon, qui a présenté le projet de loi, a estimé que l’adoption de son texte "marquerait un tournant en normalisant la menstruation en Écosse et en envoyant le signal tangible du sérieux avec lequel notre parlement prend en compte les questions de genre".

La proposition de loi, votée en première lecture par les députés écossais, prévoit que des tampons et des serviettes hygiéniques seront distribués gratuitement dans des lieux dédiés comme les pharmacies, les clubs de sports, mouvements de jeunesse ou les centres locaux.

L’Ecosse avait déjà franchi un premier pas en 2018 en devenant la première nation à distribuer gratuitement les protections périodiques à l’école et à l’université.

Cette proposition de loi a été adoptée par 112 députés. Il n’y a eu aucun vote contre et une seule abstention. Conformément à la procédure parlementaire, une seconde phase va débuter lors de laquelle les élus du Parlement autonome d’Édimbourg pourront proposer des amendements.

Tous les partis ont soutenu le projet mais certains d’entre eux ont cependant averti qu’il y avait "une énorme quantité de travail à faire" pour amender le projet de loi afin de le rendre livrable et abordable.

Les ministres s’étaient initialement opposés à ce projet mais ont changé de position après avoir subi les pressions des militants, indique la BBC.

Le gouvernement devrait donc proposer une série d’amendements pour répondre à leurs préoccupations "importantes" concernant la législation, y compris le coût annuel estimé à 24 millions de livres sterling (environ 28 millions d’euros) pour sa mise en œuvre.

Aileen Campbell, secrétaire d’État aux Communautés, a déclaré que les coûts proposés pour le programme avaient été considérablement sous-estimés, affirmant qu’il faudrait "beaucoup de travail et d’efforts pour s’assurer que nous pouvons obtenir quelque chose qui soit adapté à l’objectif".

Elle a ajouté : "Le Parlement devra maintenant faire tout son possible et travailler dur collectivement et en collaboration".

Graham Simpson, député conservateur, a fait écho à ces propos en déclarant qu’il y avait "une énorme quantité de travail à faire" pour mettre le projet de loi en forme.

