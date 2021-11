L’Azerbaïdjan et l’Arménie s’accordent sur la délimitation de leurs frontières, sous l’égide de la Russie

Après des pourparlers sous l’égide du président russe Vladimir Poutine à Sotchi, les deux dirigeants ont notamment convenu de travailler à la démarcation de leur frontière commune et de restaurer leurs liens routiers. "Nous nous sommes mis d’accord sur un certain nombre de questions qui, selon moi, sont essentielles", a indiqué Vladimir Poutine lors d’une conférence de presse commune, saluant des pourparlers "constructifs".

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev se sont accordés vendredi, lors d’une rare rencontre en Russie, pour apaiser leurs tensions et résoudre leurs différends après la guerre qui les a opposés en 2020.

Plusieurs épisodes de violences ont éclaté à la frontière entre les deux pays depuis l’instauration d’un cessez-le-feu en novembre 2020, qui avait mis fin à une guerre de six semaines ayant fait 6500 morts. Le plus meurtrier de ces épisodes a eu lieu il y a moins de deux semaines et a provoqué la mort de six soldats arméniens et sept militaires azerbaïdjanais. Erevan accuse également son voisin d’incursions sur son territoire ?

Selon le président russe, les deux dirigeants ont aussi convenu de "débloquer les corridors de transport" entre les deux pays, tant pour le chemin de fer que pour les routes. Il a précisé que des représentants des trois pays se rencontreraient de nouveau la semaine prochaine à Moscou pour finaliser cette décision.