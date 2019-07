L'avocat de Carola Rackete, la capitaine du Sea Watch, porte plainte contre le ministre italien de l'Intérieur…

Dans les colonnes du HuffingtonPost italien, le défenseur de la capitaine de Sea Watch évoque également les menaces d’expulsion que fait peser le ministre italien de l’Interieur sur sa cliente. Il rappelle que pour les citoyens de l’Union européenne, une telle procédure doit être motivée et exercée pour des raisons valables. Alessandro Gamberini insiste: "ma cliente n’est pas une criminelle. Le ministre de l’Intérieur agit lui de manière irresponsable". Le jour de la libération de Carola Rackete, Matteo Salvini avait d’ailleurs aussitôt réagi.

Le ministre de l’Intérieur avait encore déclaré que si Carola n’avait pas forcé l’accostage, il aurait autorisé le débarquement le lendemain matin. Là aussi, l’avocat de la capitaine réagit: "Cela n’a jamais été communiqué à Carola, c’est une jeune et brillante capitaine de navire mais peut-être n’est-elle pas habituée aux jeux politiques dont Salvini est le maître ?".

Plainte contre Matteo Salvini

L’avocat de Carola Rackett termine son interview en déclarant qu’une plainte va être déposée contre le ministre italien de l’Intérieur. "Il n’est facile de rassembler toutes les insultes proférées ces dernières semaines par Matteo Salvini", dit-il. "Il remue les eaux de la haine. Un procès en diffamation est un moyen de donner un signal. On ne peut pas insulter gratuitement. Et c’est encore plus grave quand ça vient d’un ministre de l’Intérieur", conclut Alessandro Gamberini