L'auteur de l'attaque au van à Finsbury Park reconnu coupable de meurtre

L'homme qui avait lancé une camionnette contre des musulmans à proximité de la mosquée de Finsbury Park, à Londres, en juin 2017, tuant un homme et en blessant 12 autres, a été reconnu coupable de meurtre et tentative de meurtre ce jeudi par le tribunal de Woolwich (est de Londres).

Darren Osborne, 48 ans, a nié être l'auteur de l'attentat survenu un soir de ramadan, et expliqué durant le procès qu'il était seulement le passager du van conduit par un homme présenté comme un complice et qu'il a nommé Dave. Selon l'accusation, il était "obsédé" par les musulmans et s'était radicalisé dans les semaines précédant l'attaque.

"Darren Osborne a prévu et conduit cette attaque en raison de sa haine des musulmans", a commenté après le verdict la représentante du parquet Sue Hemming, jugeant son récit "pas convaincant" face au "poids écrasant des preuves".

"Nous avons été clairs tout au long du procès sur le fait qu'il s'agissait d'une attaque terroriste et il doit maintenant faire face aux conséquences de ses actions", a-t-elle ajouté.