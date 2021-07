L'attentat sur un marché de Bagdad, un sanglant message des jihadistes de l'EI

Bagdad s'est réveillée sous le choc mardi d'un sanglant attentat sur un marché populaire revendiqué par le groupe Etat islamique (EI), soulevant de nouvelles inquiétudes sur la capacité de l'organisation jihadiste, officiellement vaincue, à frapper en plein cœur de l'Irak.

Des hurlements, des larmes, du sang et le chaos: la capitale irakienne a renoué lundi soir avec l'horreur des attentats, après des mois de calme relatif. En cette veille de l'Aïd al-Adha, la plus importante des fêtes musulmanes, les familles se pressaient pour faire leurs courses sur le marché d'al-Woheilat, à Sadr City, immense banlieue chiite déshéritée dans l'est de Bagdad.

Selon des sources de sécurité, un kamikaze a alors fait détoner sa ceinture d'explosifs, semant la panique et le chaos sur le marché, et tuant une trentaine de personnes, en majorité des femmes et des enfants. Aucun bilan officiel n'a encore été donné, mais le nombre de victimes s'établit à au moins 36 morts et une soixantaine de blessés, selon une source médicale interrogée par l'AFP.

Quelques heures après le carnage, on pouvait encore voir des éclaboussures de sang sur le sol et les étals, des centaines de sandales éparpillées au milieu des fruits et légumes. Mardi matin, le marché était fermé et sous haute surveillance policière.

Dans un communiqué mardi, le Premier ministre Moustafa al-Kazimi a promis que "le terrorisme ne resterait pas impuni", et que "les auteurs seraient poursuivis où qu'ils se cachent".

L'attentat intervient alors que M. Kazimi est attendu à Washington en fin de semaine pour rencontrer Joe Biden, et dans un contexte politique déliquescent à quelques mois des élections législatives prévues en octobre.