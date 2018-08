L'atelier mythique de l'artiste dissident Ai Weiwei détruit sans préavis par les autorités chinoises

"Adieu"

Portrait d'Ai Weiwei exposé à l'Hirshorn Museum in Washington en juin 2017. - © BELGA/AFP

Quelques heures plus tôt l'artiste de 60 ans, qui vit dorénavant à Berlin, avait posté une vidéo sur Instagram montrant une pelleteuse en action et plusieurs hommes en train de regarder depuis l'intérieur de l'édifice en briques et ciment quasiment désert à Pékin.

"Aujourd'hui, ils ont commencé à démolir mon atelier 'zuo you' ('gauche et droite')" sans préavis, expliquait-il sur ce réseau social bloqué en Chine. "Adieu", écrivait-il sobrement en anglais. L'artiste avait installé en 2006 son principal atelier dans ce bâtiment de style industriel.