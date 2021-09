L’arrivée des talibans en Afghanistan risque de se retourner contre le Pakistan

La victoire talibane risque d’encourager les talibans pakistanais

Par ailleurs, c’est le Pakistan qui a fortement soutenu les djihadistes pendant les années 1980 et 1990. Après le 11 septembre, la politique d’Islamabad a été, encore une fois, ambiguë : d’une part, le gouvernement officiel subissait les pressions occidentales pour lutter contre le terrorisme. D’un autre côté, les services secrets et l’armée, "forment un véritable état parallèle et n’ont pas arrêté de soutenir les talibans afghans. C’est au Pakistan que ceux-ci ont trouvé un refuge après le début de la guerre en 2001".

Pendant ces vingt ans, la présence des talibans afghans a favorisé le développement du groupe jihadiste Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), c’est-à-dire le Mouvement des Taliban du Pakistan. Bien que différents, les deux groupes gardent des liens.

Entre-temps, certains éléments du TPP, plus radicaux, se détachent du mouvement pour rentrer parmi les rangs de l’Etat islamique au Khorasan (EI-K), le même à l’origine de l’attentat à Kaboul du 26 août.

"Ensuite, à partir de 2006-2007, le Pakistan change sa position : ils s’aperçoivent que les talibans pakistanais veulent changer la nature de l’Etat pakistanais", explique Nicolas Gosset. Un membre du cabinet du Premier ministre pakistanais, sous couvert d’anonymat, aurait même admis au Financial Times l’existence de ce risque, rapportent nos confrères de France 24.

Aujourd’hui, alors, le Pakistan a bel et bien besoin de l’Afghanistan comme appui stratégique vis-à-vis de l’Inde, mais doit désormais se confronter à son propre mouvement taliban. "Le risque évidemment est que la victoire talibane en Afghanistan galvanise les talibans pakistanais et plus particulièrement envers les radicaux qui ont rejoint l’EI-K", détaille l’expert.

Faut-il pour autant s’attendre à un coup d’Etat ? Probablement non. "En revanche, explique Nicolas Gosset, il est possible que le Pakistan pactise avec les talibans afghans sur base de cet ennemi commun, l’EI-K. L’enjeu de la stabilisation et de la lutte à l’EI-K est crucial pour Islamabad".