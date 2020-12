L'armée russe renforce sa flotte de la mer Baltique

La flotte russe de la mer Baltique va recevoir le renfort d’une division d’infanterie mécanisée en réponse au renforcement militaire de l’Otan à proximité des frontières occidentales de la Russie, a annoncé lundi son commandant, l’amiral Alexander Nosatov, cité par l’agence d’État Tass.

Un bataillon blindé et plusieurs groupements tactiques ainsi que d’autres unités de combat de l’Otan se sont rapprochées des frontières terrestres de l’enclave de Kaliningrad, un territoire russe faisant face à la mer baltique et situé entre la Lituanie et la Pologne, a-t-il affirmé au journal militaire "Krasnaya Zvezda".

"En réponse à cette menace, le commandement des forces armées se devait de prendre des mesures de riposte. L’une d’elles comprend la formation d’une division d’infanterie mécanisée à pleins effectifs pour faire partie du corps terrestre de la flotte de la Baltique. Cette nouvelle formation comprendra des régiments d’infanterie motorisée et d’artillerie et un régiment séparé de chars", a ajouté l’amiral Nosatov.

Selon une source militaire citée par Tass, cette division sera formée en 2021 dans la région de Kaliningrad en tant qu’élément du 11e corps d’armée des défenses côtières de la Baltique et stationné dans l’enclave.

En vertu de l’organisation militaire russe, une division d’infanterie mécanisée comprend trois régiments d’infanterie motorisée et un régiment de chars. Les effectifs et la taille du 11e corps d’armée devraient donc s’accroître, selon Tass.