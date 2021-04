L’armée russe a commencé son retrait des abords de l’Ukraine

L’armée russe a entamé son retrait de zones frontalières de l’Ukraine où ses troupes étaient massées depuis des semaines, provoquant un regain de tensions internationales, a annoncé vendredi le ministère de la Défense, cité par les agences russes.

"Actuellement, nos unités et groupes militaires marchent vers les gares de chargement de chemin de fer et les aérodromes, chargent les navires de débarquement, les plateformes ferroviaires et les avions-cargos militaires", a indiqué le ministère, cité par Ria Novosti.