L'armée israélienne frappe plus de douze objectifs dans la bande de Gaza

L'aviation israélienne a frappé plus de douze objectifs du Hamas en riposte à des tirs de roquettes contre le territoire israélien partis de la bande de Gaza que le mouvement islamiste palestinien contrôle, a annoncé l'armée dimanche.

Lors d'une première vague de frappes aériennes, "des avions de combat ont frappé dix sites terroristes dans trois complexes militaires appartenant au mouvement terroriste Hamas dans la bande de Gaza", a déclaré l'armée israélienne dans un communiqué. "Parmi ces objectifs figuraient deux sites de fabrication et de stockage de munitions du Hamas et un complexe militaire", a ajouté l'armée.

Samedi soir, deux roquettes avaient été tirées depuis la bande de Gaza vers le sud d'Israël

Ces frappes aériennes constituaient une réplique à des tirs de roquettes contre Israël ainsi qu'à "diverses activités terroristes approuvées et orchestrées par le Hamas au cours du week-end", selon le communiqué militaire israélien. L'armée israélienne a fait état d'une série de tentatives d'attaques à la frontière contre des soldats mais aussi de "dégâts sur des insfractructures liées à la sécurité" et des incendies allumés, sur son territoire, avec des cerfs-volants et des ballons. Quelques heures après la première vague de raids, un avion "a tiré sur cinq objectifs d'un complexe militaire appartenant à la force navale du Hamas dans le nord de la bande de Gaza", a déclaré l'armée dans un autre communiqué. Les sources palestiniennes n'ont pas fait état immédiatement de victimes après ces raids aériens. Samedi soir, deux roquettes avaient été tirées depuis la bande de Gaza vers le sud d'Israël, où les sirènes d'alerte ont retenti pour appeler les habitants à se rendre dans les abris.

Le Dôme de Fer, le système israélien de défense antimissiles, a intercepté l'une des roquettes, et l'autre n'aurait pas atteint sa cible et serait tombée à l'intérieur de la bande de Gaza, selon l'armée. Quatre autres roquettes ont été tirées vers Israël un peu plus tard, dans les premières heures de dimanche, et trois d'entre elles ont été interceptées, a indiqué l'armée. Aucun des groupes armés présents à Gaza n'a revendiqué immédiatement la responsabilité de ces tirs de roquettes. Les derniers échanges de tirs sont intervenus après les obsèques célébrées samedi d'une secouriste volontaire palestinienne tuée par balle la veille par des soldats israéliens près de la frontière entre la bande de Gaza et le territoire israélien.

Tir de char sur Gaza

Des milliers de personnes ont assisté aux funérailles de cette secouriste, Razan al-Najjar, 21 ans, touchée vendredi à l'est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza. Ces funérailles ont été suivies d'accrochages près de la barrière frontalière lorsque des Palestiniens ont lancé des pierres contre des soldats israéliens. Plusieurs Palestiniens ont été blessés, selon les autorités de Gaza. Une source de sécurité palestinienne à Gaza a par ailleurs déclaré qu'un char israélien avait visé un poste d'observation du Hamas dans l'est de la ville, sans faire de victimes. L'armée israélienne a affirmé auparavant qu'une "cellule terroriste" s'était infiltrée depuis le sud de la bande de Gaza, mais que les soldats avaient contraint les Palestiniens à rebrousser chemin.