L'armée birmane annonce l'amnistie de 2000 prisonniers

La junte militaire du Myanmar a annoncé la libération de plus de 2000 prisonniers, dont 700 dans la tristement célèbre prison d'Insein à Yangon.

Mercredi, quelque 300 parents et amis de prisonniers attendaient à l'extérieur d'Insein - qui était connue au cours des décennies précédentes du régime militaire comme un lieu de torture - espérant que leurs proches feraient partie des personnes libérées.

"Nous allons les libérer aujourd'hui. Il y aura plus de 700 prisonniers, mais je ne peux pas confirmer quand exactement", a déclaré à DPA un porte-parole de la prison.

►►► Birmanie : "On nous fait des promesses à l’international, mais la situation ne change pas, et certains se découragent"

Fin avril, la junte dirigée par Min Aung Hlaing a libéré 23.000 prisonniers à l'occasion de la fête du nouvel an bouddhiste Thingyan.

Depuis le coup d'État militaire de début février, le Myanmar a sombré dans le chaos et la violence, l'armée réprimant violemment toute forme de résistance.

Selon les estimations de l'association à but non lucratif Assistance Association for Political Prisoners, au moins 883 personnes ont été tuées et plus de 6400 arrêtées. Des cas de torture lors des interrogatoires ont été signalés à plusieurs reprises.