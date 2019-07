L'armée américaine pense avoir abattu un second drone iranien

L'armée américaine a réaffirmé mardi avoir abattu un drone iranien la semaine dernière dans le détroit d'Ormuz, et n'exclut pas d'en avoir abattu un second.

"Nous sommes convaincus d'avoir abattu un drone, et nous en avons peut-être abattu un second", a déclaré sur CBS News le général Kenneth McKenzie, chef de l'US Central Command, qui supervise les opérations militaires américaines au Proche-Orient et en Asie centrale et du Sud, de l'Egypte au Pakistan. "Comme toujours, c'était une situation tactique complexe. Nous pensons que deux drones ont été (ciblés) avec succès", a-t-il rajouté.

Le président américain Donald Trump avait annoncé jeudi qu'un navire américain, l'USS Boxer, avait détruit au-dessus du détroit d'Ormuz un drone iranien qui s'approchait dangereusement, ce que Téhéran a démenti, qualifiant cette annonce d'"allégations délirantes et sans fondement".

L'Iran avait déjà démenti le fait que la marine américaine ait pu détruire un drone iranien jeudi dernier dans le détroit d'Ormuz, laissant même entendre que les Etats-Unis avaient peut-être abattu un de leurs propres avions sans pilote par erreur.

Donald Trump a rejeté les dénégations iraniennes mais le Pentagone n'a diffusé aucune photo de l'incident. Région stratégique pour l'approvisionnement mondial en pétrole, le Golfe traverse une nouvelle période de turbulences. Celles-ci sont liées à l'exacerbation des tensions entre Téhéran et Washington depuis le retrait unilatéral américain en mai 2018 de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en 2015.

Depuis mai, des sabotages et attaques de navires dans le Golfe -imputées par les Etats-Unis à Téhéran, qui dément- ainsi que la destruction de drones ont encore fait monter la pression.