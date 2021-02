L'armée américaine frappe des milices pro-iraniennes en Syrie, au moins 17 morts

Les Etats-Unis ont frappé jeudi des infrastructures utilisées par des milices pro-iraniennes en Syrie, première opération militaire de l'administration de Joe Biden décidée en réponse aux récentes attaques contre des intérêts occidentaux en Irak. Au moins 17 combattants pro-Iran ont été tués, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Qualifiant cette opération militaire de "défensive", le porte-parole du ministère de la Défense américain John Kirby, a précisé que des frappes avaient détruit "de multiples infrastructures situées à un poste-frontière utilisé par des milices soutenues par l'Iran, notamment le Kataeb Hezbollah".

"Ces frappes ont été autorisées en réponse aux attaques récentes contre le personnel américain et de la Coalition en Irak, et à des menaces toujours en cours contre ce personnel", a ajouté le porte-parole du ministère de la Défense américain.

Trois attaques ont été imputées à des groupes armés pro-iraniens en une semaine, au moment où les Etats-Unis demandent des concessions à Téhéran avant de réintégrer l'accord dont les Etats-Unis se sont retirés en 2018 sous l'administration de Donald Trump.

"L'opération envoie un message clair: le président Biden protégera les forces américaines et celles de la coalition", a-t-il conclu. "En même temps, nous avons agi de façon calculée, afin de calmer la situation dans l'est de la Syrie et en Irak".