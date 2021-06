L'armée américaine admet avoir tué 23 civils en 2020 dans le monde

L'armée américaine reconnaît sa responsabilité dans la mort de 23 civils en 2020, principalement lors de ses opérations en Afghanistan, selon un rapport du Pentagone publié mercredi, dont les estimations sont bien inférieures à celles des ONG.

"Le ministère de la Défense estime que 23 civils ont été tués et 10 autres blessés en 2020 dans des opérations militaires américaines", indique ce rapport annuel exigé par le Congrès depuis 2018, dont une partie reste secret défense.

La plupart des victimes civiles ont été tuées en Afghanistan, où le Pentagone reconnaît sa responsabilité dans 20 décès, selon la partie publique du rapport, qui précise qu'un civil a été tué en Somalie en février 2020 et un autre en Irak en mars. Le document public ne précise pas où la 23e victime a été tuée ni à quelle date.

En outre, le Pentagone a réévalué ses comptages des années 2017 à 2019, pour reconnaître 65 morts et 22 blessés de plus, la plupart en Syrie et au Yémen.

Le document précise que bien que le Congrès ait attribué au Pentagone un budget de 3 millions de dollars en 2020 pour le versement d'indemnités financières aux familles des victimes civiles, aucun de ces dédommagements, appelés "ex-gratia", n'a été versé.

Les ONG publient régulièrement des bilans bien supérieurs des frappes américaines sur les théâtres de guerre.