L’Argentine est en "défaut de paiement virtuel": ça signifie quoi concrètement ?

Samedi, le Congrès a donc voté une loi d’urgence économique. En clair : la volonté est de d’abord remplir les caisses de l’Etat pour espérer rembourser les dettes. Une hausse des impôts visant les classes moyennes et supérieures est au programme. Une taxe de 30% sur les achats et les dépenses en devises étrangères devrait aussi être instaurée. Cela touchera notamment les services comme les abonnements du type Netflix ou Spotify. Parallèlement, une série de prestations sociales pour les plus défavorisés devrait aussi être mise en place dans les prochaines heures, pour coller au programme politique de ce président de centre gauche.

Deux questions à Roland Gillet, professeur de finance à la Sorbonne et à l’ULB (Solvay).

1. Pourquoi le président argentin parle d’un "défaut de paiement virtuel" ?

Parler de "défaut de paiement virtuel" ne veut pas dire "faillite". Le président argentin parle ici d’une volonté de restructurer la dette du pays de l’ordre de 101 milliards de dollars. C’est près d’un tiers du total de la dette publique de l’Argentine qui est de 330 milliards de dollars (ndlr : Alberto Fernandez a obtenu samedi du Sénat le mandat de négocier un rééchelonnement de 101 milliards de dollars de dette avec les créanciers de l’Argentine). Le rapport dette sur PIB de l’Argentine n’est que de 90%.

Mais néanmoins, dans un pays qui connaît un ralentissement économique fort avec 3% de récession et une inflation de 55%, c’est clair que ce n’est pas la situation idéale pour envisager de rembourser sa dette. De ce point de vue là, le nouveau président de l’Argentine est plutôt mal pris. Il voit l’échéancier de remboursement qui se profile et il veut reporter des échéances de paiement actuelles à un terme plus lointain pour laisser le temps au pays de payer uniquement les charges d’intérêts pour l’instant et de rembourser le capital plus tard.

Il préfère communiquer sur un défaut partiel, pour dire qu’il ne va pas pouvoir honorer les dettes tout de suite plutôt que de dire qu’il ne va pas honorer les dettes du tout. La faillite, c’est quand vous dites :"je ne parviendrais pas, quoi qu’il arrive, à sortir de cette spirale et je mets à mal un gros montant de dette. C’est ce qui s’est passé en 2001. Aujourd’hui ce n’est pas du tout le cas.

2. La situation est-elle grave ?

La situation est différente de celle de 2001 mais elle n’en reste pas moins inquiétante car ici, le président qui vient d’arriver au pouvoir constate officiellement qu’il va avoir des soucis. Il annonce d’ailleurs qu’il va augmenter les impôts et cela semble obligatoire s’il veut arriver à ramener les dépenses et les recettes à un niveau correct.

Et s’il veut pouvoir honorer la dette du pays, il faut qu’il dégage des moyens pour le faire. Le problème c’est que la situation sociale est aussi fragile. Il demande donc du temps pour rééchelonner la dette. La technique est connue. Va-t-il pouvoir y arriver ? C’est loin d’être acquis.

Néanmoins, il faut noter que le président argentin montre une attitude sérieuse. Il voit la gravité de la situation malgré le fait qu’il vient d’arriver au pouvoir et il comprend que faire comme avant n’est pas possible. Il a aussi communiqué sur sa volonté de ne pas puiser dans toute l’enveloppe du Fonds monétaire international car il ne veut pas avoir à redemander une aide plus tard (ndlr : en 2018, le FMI a accordé un prêt de 57 milliards de dollars à l’Argentine. Une partie seulement a été décaissée. Alberto Fernandez a déclaré fin novembre qu’il ne souhaitait pas encaisser le reste). Aujourd’hui, je ne suis ni optimiste, ni pessimiste par rapport à l’Argentine mais le défaut de paiement ne m’étonne pas.