L’argent du contribuable britannique dilapidé dans des contrats douteux dans la lutte contre le Covid-19

Le gouvernement britannique est aujourd’hui pointé du doigt pour plusieurs erreurs dans la gestion de l’épidémie de Covid. Selon la presse britannique relayée par De Morgen, le gouvernement de Boris Johnson aurait gaspillé 2,34 milliards d’euros de l’argent des contribuables pendant la pandémie.

C’est une affaire qui n’est pas sans rappeler ce que nous avons connu avec la saga des masques Avrox, sauf qu’ici, c’est Royaume-Uni que ça se passe et cela concerne des visières de protection faciale en plastique, destinées à protéger contre le coronavirus. Ces visières, c’est l’entrepreneur britannique et politicien Steve Dechan qui est l’origine de leur vente. 140 millions d’euros de contrat avec le ministère de la Santé pour 120 millions de visières. Des protections fabriquées en Chine et qui s’avéreront de très mauvaise qualité puisque seulement 0,23% de ce stock de visières seront utilisés. Faites le calcul, chaque visière utilisée a donc coûté 500 euros pièce. Un gaspillage énorme d’argent public qui a permis à Steve Dechan d’être aujourd’hui millionnaire.

Erreurs, corruption ou les deux ?

Cet exemple n’est pas le seul gaspillage d’argent public depuis le début de la pandémie au Royaume-Uni. Une enquête menée par une commission d’enquête parlementaire révèle que le gouvernement britannique a dépensé l’équivalent de 2,34 milliards d’euros pour des équipements de protection individuelle qui se sont avérés inutilisables. Aujourd’hui, les Britanniques se demandent s’il s’agit d’erreurs de gestion, de corruption ou des deux.

La panique dans laquelle a dû être gérée la première vague de l’épidémie a permis à de nombreux escrocs de s’enrichir. Une analyse de l’organisation anticorruption "Transparency International UK" a montré que près de 99% des contrats liés à la pandémie ont été attribués sans concurrence. L’association affirme qu’un contrat sur cinq, attribué entre février et novembre 2020 pour lutter contre la pandémie, contenait un ou plusieurs signaux d’alerte de corruption possible et nécessite une enquête approfondie de toute urgence. L’agence demande que le gouvernement conservateur dévoile les noms de toutes les entreprises qui ont bénéficié de ces "contrats Covid". Une demande toujours refusée de la part du gouvernement qui invoque la confidentialité commerciale comme argument afin d’éviter de dévoiler les noms de ces entreprises. L’agence point 73 contrats qui présenteraient des soupçons de corruption.

27 d’entre eux, d’une valeur totale de 1,8 milliard d’euros, ont été attribués à des personnes ou à des entreprises ayant des contacts avec le parti conservateur, comme Steve Dechan. Des contrats ont aussi été signés avec plusieurs entreprises pour une valeur totale de 290 millions d’euros avec des sociétés créées dans les 60 jours précédant les signatures.

Les tests aussi dans le viseur

Mais il n’y a pas que les équipements de protection qui sont au cœur du scandale au Royaume-Uni. Récemment, des signaux ont démontré que les tests du Covid posent aussi question. Les plaintes affluent au sujet des sociétés agréées par le ministère de la Santé et qui proposent des tests de voyage à des prix exorbitants.

Autre cas suspect, celui de la société "RT Diagnostics", qui distribuerait de certificat de voyage sans même réaliser de test au préalable.

Face à la pression populaire, des associations de familles de victimes du Covid et des partis d’opposition, le Premier ministre Boris Johnson a accepté qu’une enquête soit lancée pour analyser la gestion de la pandémie au Royaume-Uni. Une enquête qui ne débutera pas avant le printemps 2022.