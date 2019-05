L’architecte belge Vincent Callebaut propose son projet pour Notre-Dame

Comment reconstruire la toiture de Notre-Dame de Paris ? C’est la question qui fascine le monde entier depuis le dramatique incendie du 15 avril dernier.

Alors que le grand concours international d’architecture, annoncé par le gouvernement français, n’est pas encore sur pied, les architectes se bousculent déjà pour présenter leur vision du futur de Notre-Dame.

Et parmi les projets les plus remarqués et les plus commentés, on retrouve celui de l’architecte belgo-parisien Vincent Callebaut. Il propose un design de toiture résolument futuriste mais qui se veut en harmonie avec l’histoire du bâtiment.

Un bâtiment qui deviendrait avec ce projet un exemple d’éco-ingénierie, avec même un jardin sous les combles dédié à l’aquaponie et la permaculture.