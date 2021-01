L’Arabie saoudite met fin à trois années d’une crise inutile avec le Qatar

De plus, Téhéran profitera de cette crise pour renforcer ses liens avec Doha. Il a par exemple largement ouvert son espace aérien aux avions qataris obligés de contourner l’Arabie saoudite. L’émirat lui verserait plus de 100 millions de dollars par an pour ces survols, une manne pour la République islamique étouffée par les sanctions américaines.

Les Qataris ont d’ailleurs toujours rejeté les accusations de soutien au terrorisme, tout en revendiquant leur liberté de conclure les accords qui sont dans leur intérêt. Dans le cas de l’Iran, les deux pays partagent en bonne intelligence un gisement gazier dans les eaux du Golfe. Le Qatar se dit victime d’un blocus injustifié et accuse ses détracteurs de vouloir le mettre sous tutelle.

Pour Pierre-Jean Luizard, chercheur au CNRS , les accusations portées contre le Qatar étaient un prétexte : "L’Arabie saoudite, qui a de plus en plus de mal à assumer son leadership dans le monde sunnite face au salafisme, n’a pas supporté les velléités de grandeur du Qatar. Pendant que l’Arabie saoudite est en guerre au Yémen et perd la main en Syrie et en Irak, le Qatar se montre moins agressif avec l’Iran et s’efforce de monter un axe sunnite alternatif avec la Turquie."

En juin 2017, Riad s’en prend violemment à son petit voisin. Il accuse le Qatar de semer le trouble dans la région, en l’accusant de soutenir le "terrorisme", en fait le mouvement des Frères musulmans, et de collaborer avec l’Iran. L’Arabie saoudite coupe ses liens avec son voisin : elle ferme sa frontière et l’unique route terrestre qui relie la péninsule qatarienne au continent, et son espace aérien. Elle est suivie par trois pays arabes : les Emirats arabes unis, Bahrein et l’Egypte.

C’est l’image éclatante d’une réconciliation attendue : le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a accueilli sur le tarmac et embrassé l’émir du Qatar, cheikh Tamim ben Hamad al-Thani. Il met ainsi fin à trois années de brouille qui s’est révélée contre-productive pour l’Arabie saoudite. Inquiet de l’assurance iranienne, poussé par les Etats-Unis, affaibli par la chute des cours du pétrole, le régime saoudien a préféré tourner cette page très brouillonne d’une diplomatie régionale hasardeuse.

La Qatar a profité de cet isolement imposé pour développer sa stratégie d’autosuffisance. Il s’est aussi rapproché de l’Iran et de la Turquie. Grâce à un pont aérien et maritime mis sur pied en catastrophe, ces deux pays ont fortement augmenté leurs exportations alimentaires vers l’émirat. En trois ans, l’émirat a fait la preuve de sa capacité à se réorganiser et à se passer de la collaboration de son grand voisin saoudien.

Cinq milliards de dollars de dédommagement

Le Qatar obtient gain de cause lorsqu’il conteste devant les instances internationales les brusques fermetures des espaces aériens des pays hostiles. L’Organisation de l’aviation civile internationale et la Cour Internationale de Justice lui donnent raison. La compagnie Qatar Airways demande à l’Arabie saoudite, aux Emirats arabes unis, à Bahreïn et à l’Egypte 5 milliards de dollars de dédommagements pour lui avoir fermé leurs espaces aériens depuis trois ans.

Après une période de flottement, la diplomatie américaine a compris le danger potentiel que représentait cette brouille entre les monarchies du Golfe pour sa stratégie dans la région. Pour l’administration Trump, la priorité a toujours été d’isoler et d’affaiblir l’Iran et ses prétentions nucléaires.

Ballet diplomatique

Le rétablissement d’un front arabe face à l’Iran était devenu une nécessité. Les Etats-Unis disposent de 10.000 soldats au Qatar, qui abrite leur plus importante base militaire dans la région. Des milliers de militaires américains sont également stationnés dans les pays voisins. Plusieurs dirigeants de la diplomatie américaine, et le beau-fils et conseiller du président Trump, Jared Kushner, multiplieront les contacts dans la région pour obtenir un accord.

En 2017, le quatuor de pays anti-Qatar avait formulé pas moins de treize conditions au retour à la normale, notamment la fermeture de la chaîne de télévision al-Jazeera, la fin du financement de groupes extrémistes ou encore la fermeture d’une base militaire turque sur le sol qatari. L’émirat a toujours refusé de se plier à ces demandes qu’il jugeait attentatoires à sa souveraineté.

Réouverture des frontières

Face à l’impasse dans laquelle elle s’était engagée, l’Arabie saoudite a multiplié ces derniers mois les signaux confirmant qu’elle était désireuse de mettre fin à la crise. Le prince héritier tenait à apparaître comme un dirigeant pacificateur et ouvert au dialogue avant l’arrivée en fonction de Joe Biden, qui succédera à Donald Trump le 20 janvier à la présidence des Etats-Unis. De même, les médias qatariens, dont al-Jazeera, ont modéré leur ton à l’égard des Saoudiens.

L’Arabie saoudite a annoncé la réouverture de ses frontières et de son espace aérien pour le Qatar, à la veille d’une réunion du Conseil de Coopération du Golfe. Cet organe créé il y a 40 ans a pour but de rapprocher politiquement, économiquement et militairement ses membres (Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Qatar, Oman et le Koweït). Ses membres assurent un cinquième de l’approvisionnement du monde en pétrole.

Sommet de la réunification

Le CCG avait survécu à ses trois années de crise, mais le Qatar n’y était plus représenté par son émir. Pour y participer à nouveau, le cheikh Tamim ben Hamad al-Thani a donc remis les pieds en Arabie saoudite pour la première fois depuis trois ans. Ce sommet est placé sous le signe de la "réunification et de la solidarité", selon le prince héritier MBS. Jared Kushner, gendre et conseiller du président Donald Trump, est présent à cette réunion à al-Ula, dans le nord-ouest de l’Arabie saoudite.

Ce sommet ne devrait pas complètement clôturer la crise : les Emirats arabes unis en particulier paraissent très réticents à ce retour en grâce du Qatar, alors qu’il ne s’est plié à aucune des conditions qui lui avaient été posées.

"Après les difficultés auxquelles il a dû faire face dans les premiers mois qui ont suivi son boycott, le Qatar sort renforcé de cette crise, que ce soit au niveau régional, ou sur le plan de la souveraineté nationale, conclut Alain Gresh dans Orient XXI. Et il oppose une fin de non-recevoir aux demandes concernant les deux principaux griefs formulés à son encontre en juin 2017, à savoir le soutien aux Frères musulmans et ses relations avec l’Iran."