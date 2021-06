L'anniversaire de Ramy Shaath, militant des droits humains, célébré face à l’ambassade d’Egypte à Bruxelles

Depuis Paris, son épouse française a envoyé un message ému : "Il a dédié sa vie à faire progresser les droits politiques, les droits humains de son peuple en Égypte, en Palestine, dans le monde arabe et au-delà. En raison de son militantisme, il va être harcelé jusqu’à son arrestation en juillet 2019. Aujourd’hui c’est son second anniversaire en prison. Deux ans d’injustice. Au cours de ces deux ans, sa détention préventive va être renouvelée 24 fois. C’est une parodie de justice. Il n’y a absolument aucune enquête. On ne sait pas s’il y aura un procès."

Ce 23 juin, c’était le 50e anniversaire de Ramy Shaath. Amnesty International a choisi cette date pour organiser ce rassemblement et demander sa libération. Cinquante bougies ont été symboliquement allumées.

De mère égyptienne, Ramy Shaath est le fils de Nabil Shaath, ancien ministre des Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne. Sa liberté de parole a manifestement déplu au régime dictatorial du président Abdelfattah al-Sissi.

Le militant a été arrêté chez lui au milieu de la nuit, sans explication. "On lui reproche des accusations vagues et sans fondement : appartenance à un groupe terroriste qui n’est pas nommé, diffusion de fausses informations, tentatives de déstabiliser le régime. Tout ça, évidemment, sans preuve, sans enquête et sans jugement", détaille Olivia Fleuvy, d’Amnesty International.

Dix prisonniers dans 25m²

"Il est détenu dans des conditions extrêmement difficiles dans une cellule de 25 mètres carrés qu’il partage avec 10 autres codétenus, s’inquiète son épouse Céline. Car Ramy n’est pas le seul : ils sont des milliers comme lui." Selon Amnesty, plus de 60.000 prisonniers d’opinion sont détenus dans les prisons égyptiennes. "Le régime tente de museler toute personne qui pourrait donner un avis contraire à ce qu’elles disent", dénonce Olivia Fleuvy.

"Son cas est emblématique de la répression que le régime égyptien a instaurée depuis de nombreuses années contre les défenseurs des droits humains, contre toute voix dissidente", s’indigne Alexis Deswaef, vice-président de la Fédération Internationale des Droits Humains. "Ce régime utilise des recettes classiques d’accusations de terrorisme, de participation à l’activité de groupes terroristes ou de diffusion de fausses informations. Ça permet d’obtenir des condamnations de défenseurs des droits humains et des emprisonnements sous ce prétexte fallacieux et de faire taire toute voix critique du régime."

Le régime égyptien est pourtant un partenaire de choix pour les pays de l’Union européenne. La France vient de lui vendre 30 avions de combat Rafale, pour un montant estimé à près de 4 milliards d’euros. L’Egypte s’est rendue incontournable pour participer aux politiques antiterroriste et migratoire européennes.

On voit que des dictateurs de pays voyous instrumentalisent ces questions de terrorisme et de migration pour avoir les mains libres dans leur pays

"Nos dirigeants européens ne sont pas à la hauteur par rapport au régime égyptien", dénonce Alexis Deswaef. "On voit que des dictateurs de pays voyous instrumentalisent ces questions de terrorisme et de migration pour avoir les mains libres dans leur pays. On le voit avec le président égyptien Sissi, mais aussi avec le président turc Erdogan. L’Union européenne s’est totalement mise à la merci de ces dirigeants-là. Elle détourne le regard et se contente de signer de juteux contrats avec eux."

Sanctions économiques

Le vice-président de la FIDH plaide pour l’adoption de mesures économiques à l’encontre de l’Egypte : "Des sanctions économiques sont possibles : on l’a vu dans le dossier biélorusse. Mais avec la Biélorussie, il y a moins de contrats d’armement, moins de contrats juteux, c’est donc plus facile de bomber le torse que contre un pays comme l’Egypte. Ici, des contrats de plusieurs milliards d’euros sont en jeu, ainsi que la lutte contre le terrorisme et le chantage au passage des migrants. L’Union européenne n’ose pas bouger. Ce deux poids deux mesures mine la crédibilité de l’Union européenne sur la scène internationale."

Le député Ecolo Simon Moutquin veut avancer au niveau belge dans ce sens : "On va débattre d’une résolution qui parle du sujet et demande des sanctions contre les personnes responsables de torture dans les prisons. Nous demanderons des initiatives diplomatiques et économiques à l’égard de l’Égypte. Il faut qu’une enquête soit diligentée au niveau des Nations Unies, puisque le comité contre la torture de l’ONU a qualifié la stratégie carcérale du régime al-Sissi de crimes contre l’humanité."

"Je pense qu’il y a une hypocrisie depuis très longtemps par rapport à ces régimes, regrette Simon Moutquin. Mais les citoyens sont en demande une cohérence internationale. La pression qu’on exerce aujourd’hui face à l’ambassade égyptienne fait partie d’une demande générale de faire respecter le droit international."