L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo est acquitté par la Cour pénale internationale

La Cour pénale internationale (CPI) a acquitté mardi l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et l'ex-chef des Jeunes Patriotes

Charles Blé Goudé de toutes les charges pour crimes de guerre à leur encontre et ordonné leur libération immédiate.

Laurent Gbagbo, 73 ans, est en détention depuis plus de sept ans.

Les deux hommes étaient jugés depuis 2016 à La Haye pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, notamment meurtres, viols et persécution, au cours des violences post-électorales en Côte d'Ivoire entre décembre 2010 et avril 2011, lorsque Laurent Gbagbo avait refusé d'accepter sa défaite face à son rival Alassane Ouattara.