L'ancien garde du corps de Mandela: "Avant sa présidence, je le prenais pour un terroriste"

Rory Steyn partage aujourd’hui son temps entre ses trois enfants et sa société de protection privée. La sécurité rapprochée, c’est toute sa vie. Difficile de s’imaginer une autre carrière quand le destin vous met sur la route du père fondateur de la « nation arc-en-ciel ». Rencontre avec Rory Steyn, le garde du corps du président Mandela.

Très vite, ce que l’on remarque chez Rory Steyn, ce sont ces mains. Immenses. « C’est pratique pour le rugby, mon sport préféré, et pour écarter les gens qui s’approchent trop près des personnalités que je dois protéger. »

On imagine très bien la scène lorsque l’on est en face de ce gaillard de 2 mètres. La cinquantaine bien entamée, Rory a gardé le même physique d’athlète que lorsqu’il assurait la sécurité du président sud-africain Nelson Mandela. « Il aimait nous répéter que l’on devait garder le sourire lorsque, dans une foule, nous devions repousser les gens qui s’approchaient trop près de lui. Il nous disait, je sais que vous devez faire ce travail, mais, s’il vous plaît, regardez-les et souriez quand vous le faites. »

De 1994 à 1999, Rory Steyn a été le chef de la sécurité du premier président démocratiquement élu d’Afrique du sud. L’ange gardien d’un homme devenu une icône planétaire.

Un raciste blanc au service d’un président noir

À sa prise de fonction, Rory a 31 ans. Après trois décennies à forger ses convictions d’homme blanc sous le régime raciste de l’apartheid. Du jour au lendemain, on lui demande de quitter son unité de police et d’être prêt à sacrifier sa vie pour celle d’un homme noir.

Et aujourd’hui, il n’a rien oublié. En sortant de son bureau, il s’arrête devant une photo accrochée au mur et dit : « Avant qu’il ne devienne président, je ne croyais pas du tout à son discours. Il disait que l’Afrique du Sud était pour tous les citoyens qu’ils soient noirs ou blancs. Moi, je le prenais pour un terroriste qui allait conduire le pays vers la guerre civile ».

Rory l’avoue sans gêne. Il était raciste. Pour lui, la ségrégation était quelque chose de normal. Jamais il n’avait pensé remettre en question les privations et humiliations permanentes que subissaient les Noirs. Jamais, jusqu’au jour de sa rencontre avec Nelson Mandela.

« C’était à Johannesburg, au premier jour de sa présidence. Il était en voiture, sur le point de rentrer à Pretoria. Je l’ai vu sortir de son véhicule et se diriger tout droit vers un colonel de police blanc et lui dire : 'Je suis maintenant le président de ce pays et à partir d’aujourd’hui il n’y a plus de vous et nous. Vous êtes notre police'. C’était ni plus ni moins un ancien prisonnier politique qui disait à ses gardiens de prison qui l’ont persécuté pendant des années : nous sommes maintenant amis. Devant cette scène, je me suis aussitôt demandé si je n’avais pas eu tout faux pendant toutes ces années. »

Sa mission de protéger le président sud-africain a permis à Rory de faire le tour du monde en quelques années. De Naomi Campbell à Bill Clinton en passant par le controversé colonel Kadhafi proche partenaire de Mandela, l’agent Steyn a rencontré les plus grands de ce monde.