Emmanuel Macron met en garde les dirigeants mondiaux: analyse de son discours

Lors de son discours à l'occasion du centenaire de l'Armistice de la Grande Guerre, Emmanuel Macron a mis en garde le parterre de dirigeants internationaux réunis sous l'Arc de Triomphe à Paris . Selon le président français, la paix est menacée par les "démons" du passé et un retour des nationalismes. Un discours rempli de citations littéraires décortiqué par notre envoyé spécial à Paris et nos invités en plateau lors de notre émission spéciale. >>> Retrouvez d’autres contenus liés à la Grande Guerre sur le site dédié RTBF.BE/1418 .

Un message politique interne

Dans son allocution, Emmanuel Macron a évoqué les morts, les blessés et les mutilés de cette Grande Guerre. Mais si le discours semble tourné vers le passé, le président français avait un regard tourné vers l'avenir en évoquant la montée des nationalismes. "Il faut retenir cette phrase prononcé par le président: le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Cela signifie pour Emmanuel Macron que l'on peut être fier du passé français sans pour autant verser dans l’égoïsme et dans l'excès. C'est un message politique à usage interne vis-à-vis, par exemple, du Front National", analyse Pierre Marlet, journaliste RTBF envoyé sur place à Paris.

Un discours qui évoque le patriotisme mais pour l'historien Emmanuel Debruyne ce discours d'Emmanuel Macron pourrait "raviver le fantasme d'une guerre régénératrice et qui crée une forme d'union voire de résurrection nationale. Or les sociétés en guerre sont divisées à cause de l'horreur et des contraintes. C'est donc un discours tourné vers l'avenir mais il y a des contradictions internes".

Un message à Donald Trump

Dans un contexte de regain de tensions diplomatiques alimentées par une série de décisions unilatérales de Donald Trump et une montée des nationalismes en Europe, le chef de l'Etat a appelé à la vigilance et à la responsabilité.

Selon le journaliste Pierre Marlet, on a "le sentiment qu'Emmanuel Macron fait allusion à certaines attitudes de Donald Trump en parlant des obscurantismes contemporains et en évoquant des contre-vérités parfois révélées aujourd'hui. Et quand on parle de contre-vérités, on pense de suite au fake-news du président américain".

Pour Nicolas Mignon, historien, "il n'y a pas que Donald Trump qui est visé par ce discours. Erdogan également par exemple, qui est aussi présent à cette commémoration"

L'accent mis sur le multilatéralisme

Dans son discours, le président français a évoqué les Nations-Unies, crées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale: "Faisons une fois de plus ce serment des Nations de placer la paix plus haut que tout parce que nous en connaissons le prix", a-t-il déclaré.

Pour Pierre Marlet, Emmanuel Macron a rappelé que la paix était la chose la plus importante au monde en envoyant ce message aux dirigeants mondiaux réunis :"Le pire n'est jamais sûr tant qu'existent des hommes et des femmes de bonne volonté".